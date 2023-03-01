Сколько ракет производит россия: названа цифра

Враг сосредоточен на производстве двух типов ракет, которые и запускает по Украине

Россия все еще способна производить до полусотни ракет в месяц. Сосредоточена на двух типах — морские "Калибры" и авиационные Х-101. Последних могут производить до 30 штук.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

"Дальнейшие запуски будут, к ним всегда нужно быть готовыми и не стоит ориентироваться, что россия окажется на ракетном нуле. Россия все еще может производить до полусотни ракет в месяц. Сосредоточена на "Калибрах" и Х-101", — уточнил Романенко.

По его словам, вероятность ударов увеличивается благодаря улучшению погоды. К примеру, у российских ракет Х-101 есть три системы навигации. Обычная навигационная, спутниковая и система объективов, сравнивающих поверхность, над которой они летят, с цифровой картой местности.

"Пока им удобно получать эту информацию, ведь нет снега, низкого тумана. А из-за отсутствия облаков у врага есть больше возможностей делать доразведку наших позиций, маршруты полетов и результаты поражений. Все это повышает вероятность ударов. Однако их все равно будет уменьшаться из-за эффективности украинского ПВО", — сказал Романенко.

В настоящее время ПВО сбивает около 80% за один удар. И если враг снизит количество ракет в запуске, шансы пробить воздушную оборону значительно упадут.

Напомним, в среду, 1 марта, в 11.33 в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. В настоящее время противовоздушная оборона сбила российский беспилотник в небе над Киевской областью. По словам спикера Воздушных сил полковника Юрия Игната, тип беспилотника пока не установлен. Его определят, когда найдут остатки дрона.

Кроме этого, он уточнил, что предыдущая тревога на востоке Украины 1 марта объявлялась из-за активизации тактической авиации врага.