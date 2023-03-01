Скілька ракет виробляє росія: названа цифра

Скільки ракет на місяць може виробляти росія: експерт назвав число
Росія все ще здатна виготовляти до півсотні ракет на місяць. Зосереджена на двох типах — морські "Калібри" та авіаційні Х-101. Останніх можуть виготовляти до 30 штук.
Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів авіаційний експерт Валерій Романенко.
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"Подальші запуски будуть, до них завжди потрібно бути готовими і не варто орієнтуватися, що росія опиниться на ракетному нулі. Росія все ще може виготовляти до півсотні ракет на місяць. Зосереджена на "Калібрах" та Х-101", — уточнив Романенко.
За його словами, вірогідність ударів підвищується завдяки покращенню погоди. Наприклад, у російських ракет Х-101 є три системи навігації. Звичайна навігайційна, супутникова та система об'єктивів, які порівнюють поверхню, над якою летять, із цифровою картою місцевості.
"Наразі їм зручно отримувати цю інформацію, адже немає снігу, низького туману. А через відсутність хмар у ворога є більше можливостей робити дорозвідку наших позицій, маршрути польотів та результати уражень. Все це в купі підвищує вірогідність ударів. Проте їх все одно меншатиме через ефективність української ППО", — сказав Романенко.
Наразі ППО збиває близько 80% за один удар. І якщо ворог знизить кількість ракет у запуску — шанси пробити повітряну оборону значно впадуть.
Нагадаємо, у середу, 1 березня, об 11:33 у Києві та області була оголошена повітряна тривога. У цей час протиповітряна оборона збила російський безпілотник у небі над Київською областю. За словами речника Повітряних сил полковника Юрія Ігната, тип безпілотника наразі не встановлено. Його визначать, коли знайдуть рештки дрона.
Крім цього він уточнив, що попередня тривога на сході України 1 березня оголошувалася через активізацію тактичної авіації ворога.