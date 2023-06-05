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Сколько ракет и дронов по Украине выпустила Россия: подробные цифры

5 июня 2023 17:22
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Сколько ракет и дронов по Украине выпустила Россия: подробные цифры
Сбитая российская ракета на Оболонском проспекте 29 мая 2023 года. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В период с 28 апреля по 5 июня враг запустил по Украине 664 ракеты и ударные иранские дроны Shahed. Из них 229 ракет (179 были сбиты. — Ред.) разных типов и 435 дронов (402 дроны были сбиты. — Ред.).

На данную ракетно-дронную кампанию Россия потратила около 1,5 млрд долларов, передают Новини.LIVE.

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Больше всего целей — 254 — враг в мае выпустил по Киеву. Это 85 ракет и 169 БпЛА.

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Количество выпущенных по Киеву российских ракет и дронов за май 2023 года. Фото: КМВА

"Никогда за историю нашей планеты ни один город, ни одной страны не подвергался столь мощным воздушным атакам многочисленными гиперзвуковыми аэробалистическими, баллистическими, крылатыми ракетами и современными военными БпЛА. Столько, сколько Киев за май. Киев выдержал. Мы выдержали", — говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

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Сбитая российская ракета на Оболонском проспекте 29 мая 2023 года. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

В частности, за последнюю неделю с минувшего понедельника 29 мая Киев пережил одну из самых больших ракетных и дронных атак с начала войны. Было выпущено 36 ракет разных типов, не менее 52 ударных иранских дронов и еще 40 воздушных целей. В общей сложности это 128 ракет и дронов, 99% из которых были уничтожены Противовоздушной обороной города.

Напомним, в ночь на четверг 1 июня террористические войска в очередной раз ударили по Киеву, запустив 10 ракет "Искандер" — из них 7 баллистических "Искандер-М" и 3 крылатых "Искандер-К". Все были успешно сбиты ПВО.

К сожалению, ракетные обломки попали в здание поликлиники в Деснянском районе, что привело к гибели трех человек — двух женщин и ребенка.

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