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Сколько ракет и дронов выпустила РФ по Украине за июнь

1 июля 2023 13:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сколько ракет и дронов выпустила РФ по Украине за июнь
Запуск российской ракеты в Черном море. Фото: Минобороны РФ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В течение июня российские оккупанты не прекращали обстреливать территорию Украины. За предыдущий месяц они совершили 193 пуска ракет разной номенклатуры и запустили 197 дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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Российские обстрелы Украины в течение июня

Украинская противовоздушная оборона сбила 157 ракет и 166 дронов-камикадзе Shahed-136.

За месяц были применены и уничтожены ракеты таких типов:

  • 133/123 — Х-101/555;
  • 21/16 — КРМБ "Калибр";
  • 12/12 — Искандер-М/К;
  • 9/6 — Х-47М2;
  • 18/0 — Х-22.

Коваленко отметил, что отмечается высокий процент сбивания крылатых ракет. К примеру, в случае с Х-101/555 это более 90%.

"В свою очередь, российские оккупанты запускали ракеты Х-22, сбитие которых под силу только ЗРК Patriot и SAMP/T, по районам, которые не прикрыты этими комплексами, в связи с чем этот тип ракет и испортил общую статистику перехватов. Но этот случай, когда исключение подтверждает правило", — рассказал Коваленко.

В течение июня российские оккупанты не снизили интенсивность ракетных ударов по сравнению с маем. К тому же они увеличили использование Х-22.

Военно-политический обозреватель подчеркнул, что это указывает на то, что накопившегося БК и внутреннего производства россиянам хватает для того, чтобы поддерживать темп обстрелов с 28 апреля.

"Что же касается дронов-камикадзе, то интенсивность их применения снизилась в 2 раза — 197/166. В мае этот показатель составлял 413/377. Из этого можно сделать несколько осторожных выводов, ведь такой обвал — это не минус 10% или 20%, а что-то значительно серьезнее", — сообщил Коваленко.

Обстрелы РФ
Количество запущенных и уничтоженных российских ракет в течение июня. Фото: t.me/zloyodessit
Обстрелы РФ
Количество запущенных и уничтоженных российских дронов в течение июня. Фото: t.me/zloyodessit
Пост
Пост Коваленко. Фото: скриншот
Пост
Пост Коваленко. Фото: скриншот

Напомним, вражеские корабли остаются на дежурстве в Черном море. Среди них присутствует ракетоноситель, поэтому опасность обстрелов сохраняется.

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