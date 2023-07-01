Скільки ракет та дронів випустила РФ по Україні протягом червня

Запуск російської ракети в Чорному морі. Фото: Міноборони РФ

Протягом червня російські окупанти не припиняли обстрілювати територію України. За попередній місяць вони здійснили 193 пуски ракет різної номенклатури та запустили 197 дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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Українська протиповітряна оборона збила 157 ракет і 166 дронів-камікадзе Shahed-136.

За місяць було застосовано та знищено ракет таких типів:

133/123 — Х-101/555;

21/16 — КРМБ "Калібр";

12/12 — Іскандер-М/К;

9/6 — Х-47М2;

18/0 — Х-22.

Коваленко зазначив, що відзначається високий відсоток збиття крилатих ракет. Наприклад, у випадку з Х-101/555 це понад 90%.

"Своєю чергою, російські окупанти запускали ракети Х-22, збиття яких під силу тільки ЗРК Patriot і SAMP/T, по районах, які не прикриті цими комплексами, у зв'язку з чим цей тип ракет і зіпсував загальну статистику перехоплень. Але цей випадок, коли виняток підтверджує правило", — розповів Коваленко.

Протягом червня російські окупанти не знизили інтенсивність ракетних ударів порівняно з травнем. До того ж вони збільшили використання Х-22.

Військово-політичний оглядач наголосив, що це вказує на те, що накопиченого БК та внутрішнього виробництва росіянам вистачає для того, щоб підтримувати темп обстрілів з 28 квітня.

"Що ж до дронів-камікадзе, то інтенсивність їх застосування знизилася в 2 рази — 197/166. У травні цей показник становив 413/377. З цього можна зробити кілька обережних висновків, адже такий обвал — це не мінус 10% або 20%, а щось значно серйозніше", — повідомив Коваленко.

Кількість запущених та знищених російських ракет протягом червня. Фото: t.me/zloyodessit

Кількість запущених та знищених російських дронів протягом червня. Фото: t.me/zloyodessit

Допис Коваленка. Фото: скриншот

Допис Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, ворожі кораблі залишаються на чергуванні у Чорному морі. Серед них присутній ракетоносій, тому небезпека обстрілів зберігається.