Скільки ракет та дронів випустила РФ по Україні протягом червня
Протягом червня російські окупанти не припиняли обстрілювати територію України. За попередній місяць вони здійснили 193 пуски ракет різної номенклатури та запустили 197 дронів-камікадзе Shahed-136.
Про це розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.
Російські обстріли України протягом червня
Українська протиповітряна оборона збила 157 ракет і 166 дронів-камікадзе Shahed-136.
За місяць було застосовано та знищено ракет таких типів:
- 133/123 — Х-101/555;
- 21/16 — КРМБ "Калібр";
- 12/12 — Іскандер-М/К;
- 9/6 — Х-47М2;
- 18/0 — Х-22.
Коваленко зазначив, що відзначається високий відсоток збиття крилатих ракет. Наприклад, у випадку з Х-101/555 це понад 90%.
"Своєю чергою, російські окупанти запускали ракети Х-22, збиття яких під силу тільки ЗРК Patriot і SAMP/T, по районах, які не прикриті цими комплексами, у зв'язку з чим цей тип ракет і зіпсував загальну статистику перехоплень. Але цей випадок, коли виняток підтверджує правило", — розповів Коваленко.
Протягом червня російські окупанти не знизили інтенсивність ракетних ударів порівняно з травнем. До того ж вони збільшили використання Х-22.
Військово-політичний оглядач наголосив, що це вказує на те, що накопиченого БК та внутрішнього виробництва росіянам вистачає для того, щоб підтримувати темп обстрілів з 28 квітня.
"Що ж до дронів-камікадзе, то інтенсивність їх застосування знизилася в 2 рази — 197/166. У травні цей показник становив 413/377. З цього можна зробити кілька обережних висновків, адже такий обвал — це не мінус 10% або 20%, а щось значно серйозніше", — повідомив Коваленко.
Нагадаємо, ворожі кораблі залишаються на чергуванні у Чорному морі. Серед них присутній ракетоносій, тому небезпека обстрілів зберігається.