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Скільки ракет та дронів випустила РФ по Україні протягом червня

1 липня 2023 13:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Скільки ракет та дронів випустила РФ по Україні протягом червня
Запуск російської ракети в Чорному морі. Фото: Міноборони РФ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Протягом червня російські окупанти не припиняли обстрілювати територію України. За попередній місяць вони здійснили 193 пуски ракет різної номенклатури та запустили 197 дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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Російські обстріли України протягом червня

Українська протиповітряна оборона збила 157 ракет і 166 дронів-камікадзе Shahed-136. 

За місяць було застосовано та знищено ракет таких типів:

  • 133/123 — Х-101/555;
  • 21/16 — КРМБ "Калібр";
  • 12/12 — Іскандер-М/К;
  • 9/6 — Х-47М2;
  • 18/0 — Х-22.

Коваленко зазначив, що відзначається високий відсоток збиття крилатих ракет. Наприклад, у випадку з Х-101/555 це понад 90%. 

"Своєю чергою, російські окупанти запускали ракети Х-22, збиття яких під силу тільки ЗРК Patriot і SAMP/T, по районах, які не прикриті цими комплексами, у зв'язку з чим цей тип ракет і зіпсував загальну статистику перехоплень. Але цей випадок, коли виняток підтверджує правило", — розповів Коваленко.

Протягом червня російські окупанти не знизили  інтенсивність ракетних ударів порівняно з травнем. До того ж вони збільшили використання Х-22.

Військово-політичний оглядач наголосив, що це вказує на те, що накопиченого БК та внутрішнього виробництва росіянам вистачає для того, щоб підтримувати темп обстрілів з 28 квітня. 

"Що ж до дронів-камікадзе, то інтенсивність їх застосування знизилася в 2 рази — 197/166. У травні цей показник становив 413/377. З цього можна зробити кілька обережних висновків, адже такий обвал — це не мінус 10% або 20%, а щось значно серйозніше", — повідомив Коваленко.

Обстрелы РФ
Кількість запущених та знищених російських ракет протягом червня. Фото: t.me/zloyodessit
Обстрелы РФ
Кількість запущених та знищених російських дронів протягом червня. Фото: t.me/zloyodessit
Пост
Допис Коваленка. Фото: скриншот
Пост
Допис Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, ворожі кораблі залишаються на чергуванні у Чорному морі. Серед них присутній ракетоносій, тому небезпека обстрілів зберігається.

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