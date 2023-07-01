У Генштабі розповіли, скільки ударів завдали окупанти по Україні за минулу добу

Російські окупанти стріляють із "Градів". Фото: російські ЗМІ

За минулу добу російські окупанти завдали 8 ракетних та 58 авіаційних ударів. Крім того, противник застосував крилату ракету "Іскандер-К", вдаривши по Донеччині.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Зазначається, що впродовж доби окупанти також здійснили понад 50 обстрілів із РСЗВ по позиціях ЗСУ, а також військових та цивільних об'єктах інфраструктури в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

"Зокрема, внаслідок ракетного удару крилатою ракетою наземного базування "Іскандер-К" по школі в Сергіївці на Донеччині – 2 цивільні людини загинули і 6 поранено, школа повністю зруйнована. Внаслідок обстрілу російськими окупантами житлового будинку в Антонівці на Херсонщині отримала поранення родина з дитиною. Загалом, пошкоджено близько 30 цивільних житлових будинків", — йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що по всій території України залишається високою ймовірність ударів окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Українські захисники стріляють із "Градів". Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Український захисник стріляє з гаубиці на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що правоохоронці показали перші кадри після ракетного удару РФ по Краматорську. Російська ракета влучила в заклад харчування, повністю зруйнувала будівлю та пошкодила будинки, які були поруч, забравши життя жителів міста.

Також ми писали, що російські окупанти 30 червня обстріляли школу у селі Сергіївка, що на Донеччині. Армія РФ вдарила з реактивних систем залпового вогню.

Додамо, що російські окупанти обстріляли житловий будинок в Антонівці, що на Херсонщині. Внаслідок цього постраждала сім'я з дитиною.