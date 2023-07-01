Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Генштабі розповіли, скільки ударів завдали окупанти по Україні за минулу добу arrow

У Генштабі розповіли, скільки ударів завдали окупанти по Україні за минулу добу

1 липня 2023 06:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Генштабі розповіли, скільки ударів завдали окупанти по Україні за минулу добу
Російські окупанти стріляють із "Градів". Фото: російські ЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

За минулу добу російські окупанти завдали 8 ракетних та 58 авіаційних ударів. Крім того, противник застосував крилату ракету "Іскандер-К", вдаривши по Донеччині.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

Ворожа атака по Україні

Зазначається, що впродовж доби окупанти також здійснили понад 50 обстрілів із РСЗВ по позиціях ЗСУ, а також військових та цивільних об'єктах інфраструктури в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

"Зокрема, внаслідок ракетного удару крилатою ракетою наземного базування "Іскандер-К" по школі в Сергіївці на Донеччині – 2 цивільні людини загинули і 6 поранено, школа повністю зруйнована. Внаслідок обстрілу російськими окупантами житлового будинку в Антонівці на Херсонщині отримала поранення родина з дитиною. Загалом, пошкоджено близько 30 цивільних житлових будинків", — йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що по всій території України залишається високою ймовірність ударів окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Українські захисники стріляють із "Градів". Фото: Генштаб ЗСУ
Українські військові виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ
Український захисник стріляє з гаубиці на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що правоохоронці показали перші кадри після ракетного удару РФ по Краматорську. Російська ракета влучила в заклад харчування, повністю зруйнувала будівлю та пошкодила будинки, які були поруч, забравши життя жителів міста.

Також ми писали, що російські окупанти 30 червня обстріляли школу у селі Сергіївка, що на Донеччині. Армія РФ вдарила з реактивних систем залпового вогню.

Додамо, що російські окупанти обстріляли житловий будинок в Антонівці, що на Херсонщині. Внаслідок цього постраждала сім'я з дитиною.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз