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Сколько "шахедов" сбили Воздушные Силы этой ночью

5 апреля 2024 07:34
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Сколько "шахедов" сбили Воздушные Силы этой ночью
Военные уничтожают "шахеды". Фото: antikor.com.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В ночь на 5 апреля 2024 года Воздушные силы сбили 13 ударных БпЛА типа "шахед". Они были запущены из Крыма.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Николай Олещук в пятницу, 5 апреля.

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Ночью враг совершил атаку, используя две зенитные ракеты систем С-300/С-400 и три баллистические ракеты типа "Искандер-М". Известно, что ракеты Искандер-М были запущены из Белгородской области Российской Федерации. Также враг атаковал Украину 13 ударными беспилотниками "Shahed-131/136" мыса Чуда Крымского полуострова.

Силам Воздушных Сил ВС Украины удалось сбить все 13 "шахедов" в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях.

Сообщение Николая Олещука. Фото: скриншот
Сообщение Николая Олещука. Фото: скриншот

Напомним, что ночью 5 апреля в Одесской области произошли взрывы.

Раньше мы писали, что в Харькове после полуночи раздалось несколько взрывов.

Украина
ПВО
дрон Шахид-136
Воздушные Силы ВСУ

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