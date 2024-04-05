Скільки "шахедів" збили Повітряні Сили цієї ночі
У ніч на 5 квітня 2024 року Повітряні сили збили 13 ударних БпЛА типу "шахед". Вони були запущені з Криму.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук у п'ятницю, 5 квітня.
Чим атакував ворог вночі 5 квітня
Вночі ворог здійснив атаку використовуючи дві зенітні ракети систем С-300/С-400 та три балістичні ракети типу "Іскандер-М". Відомо, що ракети "Іскандер-М" були запущені з Бєлгородської області Російської Федерації. Також ворог атакував Україну 13 ударними безпілотниками "Shahed-131/136" мису Чуда Кримського півострова.
Силам Повітряних Сил ЗС України вдалося збити всі 13 "шахедів" у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.
Нагадаємо, що вночі 5 квітня на Одещині пролунали вибухи.
Раніше ми писали, що у Харкові пролунали після опівночі пролунало кілька вибухів.
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