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Скільки "шахедів" збили Повітряні Сили цієї ночі

5 квітня 2024 07:34
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Скільки "шахедів" збили Повітряні Сили цієї ночі
Військові знищують "шахеди". Фото: antikor.com.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У ніч на 5 квітня 2024 року Повітряні сили збили 13 ударних БпЛА типу "шахед". Вони були запущені з Криму.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук у п'ятницю, 5 квітня.

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Вночі ворог здійснив атаку використовуючи дві зенітні ракети систем С-300/С-400 та три балістичні ракети типу "Іскандер-М". Відомо, що ракети "Іскандер-М" були запущені з Бєлгородської області Російської Федерації. Також ворог атакував Україну 13 ударними безпілотниками "Shahed-131/136" мису Чуда Кримського півострова.

Силам Повітряних Сил ЗС України вдалося збити всі 13 "шахедів" у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

Допис Миколи Олещука. Фото: скриншот
Допис Миколи Олещука. Фото: скриншот

Нагадаємо, що вночі 5 квітня на Одещині пролунали вибухи.

Раніше ми писали, що у Харкові пролунали після опівночі пролунало кілька вибухів.

Україна
ППО
дрон Шахід-136
Повітряні Сили ЗСУ

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