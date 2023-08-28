Сколько еще мобилизуют украинцев — экс-командир Айдара открыл правду

Мобилизация военнообязанных мужчин в Украине. Фото: president.gov.ua

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Такие мероприятия продлили в стране, по меньшей мере, до 15 ноября текущего года. В этот период военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет призывают на военную службу.

Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в комментарии "24 Каналу" рассказал, какое количество украинцев нужно призвать еще.

Читайте также:

По его словам, какая бы современная техника ни была, именно солдат является ключевым на войне и численность многое решает. Именно смелые защитники и защитницы с оружием в руках захватывают позиции врага. А все остальное: дроны, артиллерия, танки — вспомогательное орудие.

"К сожалению, некоторые вещи можно компенсировать только численностью. Когда россияне мобилизуют большое количество людей, то при всем техническом преимуществе это можно компенсировать только таким же количеством людей", — говорит Дикий.

Именно поэтому, по его мнению, Украине необходимо мобилизовать около 500 тыс. украинцев.

"В ближайшие полгода нам нужно мобилизовать примерно полмиллиона украинцев. Ориентируемся на эту цифру, это неизбежно", — подчеркнул военный.

Экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. Фото: texty.org.ua

Он отметил, что наше государство уже однажды допустило ошибку с призывом, поэтому сейчас необходимо держать руку на пульсе. Ведь по данным ГУР, россия собирается призвать еще 450 тысяч человек. Как только страна-агрессорка запустит этот процесс, нам синхронно нужно начинать свой.

"Отмотай на год назад. Если бы мы тогда начали мобилизацию одновременно с россиянами, возможно, сейчас ситуация у нас была бы лучше. А мы тогда подождали, пока они мобилизовались, и только с декабря-января развернули большую волну украинской мобилизации. Пригласили в армию тех людей, которые сейчас преимущественно совершают наступление", — сказал экс-командир роты батальона "Айдар".

Также Дикий добавил, что понимает граждан, не желающих идти на фронт, ведь война это действительно очень страшно. Однако для себя нужно воспринять реальность, чем дольше это будет тянуться, тем до большего количества людей эта война дотянется.

"Лучше пойти сейчас и иметь шанс, что мы в следующем году эту войну победой закончим, чем откладывать. Надо просто принять, что не хотеть на войну — это нормально, и то, что на эту войну нужно идти надо умом одолеть", — подытожил военный.

Раньше мы писали, заберут ли на войну три миллиона украинцев ради победы — украинские военные эксперты дали четкий ответ.

Напомним, мы рассказывали, к каким изменениям следует готовиться с 1 сентября и кого точно заберут в ВСУ.

Также мы сообщали, могут ли мобилизовать на военную службу без прохождения военно-врачебной комиссии.