Скільки ще українців мобілізують — екскомандир Айдару відкрив правду

Мобілізація військовозобов'язаних чоловіків в Україні. Фото: president.gov.ua

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Такі заходи продовжили в країні щонайменше до 15 листопада поточного року. У цей період військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років призивають на військову службу.

Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в коментарі "24 Каналу" розповів, яку кількість українців потрібно призвати ще.

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За його словами, яка б сучасна техніка не була, саме солдат є ключовим на війні й чисельність багато що вирішує. Саме сміливі захисники та захисниці зі зброєю в руках захоплюють позиції ворога. А все інше: дрони, артилерія, танки — допоміжне знаряддя.

"На жаль, деякі речі можна компенсувати тільки чисельністю. Коли росіяни мобілізують велику кількість людей, то при всій технічній перевазі це можна компенсувати лише такою ж кількістю людей", — каже Дикий.

Саме тому, на його думку, Україні необхідно мобілізувати приблизно 500 тис. українців.

"Найближчі пів року нам треба мобілізувати приблизно пів мільйона українців. Орієнтуймось на цю цифру, це неминуче", — підкреслив військовий.

Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. Фото: texty.org.ua

Він зазначив, що наша держава вже один раз допустила помилку з призовом, тому зараз необхідно тримати руку на пульсі. Адже за даними ГУР, росія збирається призвати ще 450 тисяч осіб. Як тільки країна-агресорка запустить цей процес, нам синхронно необхідно починати свій.

"Відмотаймо на рік назад. Якби ми тоді почали мобілізацію одночасно з росіянами, можливо, зараз ситуація у нас була б краща. А ми тоді почекали поки вони мобілізувалися, і тільки з грудня-січня розгорнули велику хвилю української мобілізації. Запросили до армії тих людей, які зараз переважно здійснюють наступ", — сказав екскомандир роти батальйону "Айдар".

Також Дикий додав, що розуміє громадян, які не хочуть йти на фронт, адже війна це дійсно дуже страшно. Проте для себе треба сприйняти реальність, що чим довше це буде тягнутися, тим до більшої кількості людей ця війна дотягнеться.

"Краще піти зараз і мати шанс, що ми наступного року цю війну перемогою закінчимо, аніж відкладати. Треба просто прийняти, що не хотіти на війну — це нормально, і те, що на цю війну потрібно іти треба розумом подолати", — військовий.

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