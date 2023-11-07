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Сколько снарядов в месяц может производить РФ — оценка эстонской разведки

7 ноября 2023 13:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько снарядов в месяц может производить РФ — оценка эстонской разведки
Российские военные в Украине. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россия запустила почти непрерывное производство оружия на своих заводах и производит около 1,5 миллиона боеприпасов в месяц. Перед полномасштабным вторжением производство было в разы меньше. 

Об этом заявил глава эстонской разведки Антс Кивисельг в интервью РБК-Украина.

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Сколько снарядов в месяц может производить РФ

Глава разведки Эстонии заявил, что перед вторжением в Украину по мобилизационному ресурсу техники у россиян было девять тысяч танков и 36 тысяч БТР. Он добавил, даже если эта техника устарела, то они из трех единиц могут сделать одну, а это огромное количество — три тысячи танков и 12 тысяч БТР.

"Помимо техники, у россиян есть большие запасы боеприпасов — сегодня они могут производить около 1,5 миллиона боеприпасов в месяц", — рассказал Кивисельг.

Что не менее важно — такое количество РФ могла производить до войны, а сейчас она запустила непрерывное производство, и того оружия могут производить даже больше.

"Но это не касается баллистики, например. Это так называемые "глупые снаряды". Баллистику они, конечно же, не могут производить в таких объемах. Но вопрос еще и в самих артиллерийских установках. Они пытаются их восстанавливать, но это вызов для России", — считают в разведке Эстонии.

Напомним, недавно аналитики ISW отметили, что Россия нарастила производство высокоточных ракет быстрее, чем ожидалось. На сегодня российские войска имеют в резерве 870 высокоточных оперативно-стратегических и стратегических ракет.

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