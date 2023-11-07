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Скільки снарядів на місяць може виготовляти РФ — оцінка естонської розвідки

7 листопада 2023 13:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Скільки снарядів на місяць може виготовляти РФ — оцінка естонської розвідки
Російські військові в Україні. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Наразі Росія запустила майже безперервне виробництво зброї на своїх заводах і виробляють близько 1,5 мільйона боєприпасів на місяць. Перед повномасштабним вторгненням виробництво було в рази менше. 

Про це заявив голова естонської розвідки Антс Ківісельг в інтерв'ю РБК-Україна.

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Скільки снарядів на місяць може виготовляти РФ

Голова розвідки Естонії заявив, що перед вторгненням в Україну з мобілізаційного ресурсу техніки росіяни мали дев'ять тисяч танків та 36 тисяч БТР. Він додав, навіть якщо ця техніка застаріла, то вони з трьох одиниць можуть зробити одну, а це величезна кількість — три тисячі танків та 12 тисяч БТР. 

"Окрім техніки, росіяни мають великі запаси боєприпасів - сьогодні вони можуть виробляти близько 1,5 мільйонів боєприпасів на місяць", — розповів Ківіскльг.

Що не менш важливо — таку кількість РФ могла виробляти до війни, а зараз вона запустила безперервне виробництво і тієї зброї можуть робити навіть більше. 

"Але це не стосується балістики, наприклад. Це так звані "дурні снаряди". Балістику вони, звичайно ж, не можуть виготовляти в таких обсягах. Але питання ще й у самих артилерійських установках. Вони намагаються їх відновлювати, але це виклик для Росії", — вважають в розвідці Естонії. 

Нагадаємо, нещодавно аналітики ISW зазначили, що Росія наростила виробництво високоточних ракет швидше, ніж очікувалося. Станом на зараз російські війська мають у резерві 870 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет.

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