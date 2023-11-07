Скільки снарядів на місяць може виготовляти РФ — оцінка естонської розвідки
Наразі Росія запустила майже безперервне виробництво зброї на своїх заводах і виробляють близько 1,5 мільйона боєприпасів на місяць. Перед повномасштабним вторгненням виробництво було в рази менше.
Про це заявив голова естонської розвідки Антс Ківісельг в інтерв'ю РБК-Україна.
Скільки снарядів на місяць може виготовляти РФ
Голова розвідки Естонії заявив, що перед вторгненням в Україну з мобілізаційного ресурсу техніки росіяни мали дев'ять тисяч танків та 36 тисяч БТР. Він додав, навіть якщо ця техніка застаріла, то вони з трьох одиниць можуть зробити одну, а це величезна кількість — три тисячі танків та 12 тисяч БТР.
"Окрім техніки, росіяни мають великі запаси боєприпасів - сьогодні вони можуть виробляти близько 1,5 мільйонів боєприпасів на місяць", — розповів Ківіскльг.
Що не менш важливо — таку кількість РФ могла виробляти до війни, а зараз вона запустила безперервне виробництво і тієї зброї можуть робити навіть більше.
"Але це не стосується балістики, наприклад. Це так звані "дурні снаряди". Балістику вони, звичайно ж, не можуть виготовляти в таких обсягах. Але питання ще й у самих артилерійських установках. Вони намагаються їх відновлювати, але це виклик для Росії", — вважають в розвідці Естонії.
Нагадаємо, нещодавно аналітики ISW зазначили, що Росія наростила виробництво високоточних ракет швидше, ніж очікувалося. Станом на зараз російські війська мають у резерві 870 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет.
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