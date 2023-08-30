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Сколько танков Leopard потеряли ВСУ во время контрнаступления: статистика Forbes

30 августа 2023 09:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько танков Leopard потеряли ВСУ во время контрнаступления: статистика Forbes
Поврежденные танки Leopard 2A6. Фото: Forbes
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За 13 недель украинского контрнаступления на нескольких направлениях юга и востока ВСУ потеряли лишь пять немецких танков Leopard 2 из 71. Значительно больше танков получили повреждения — по меньшей мере 10, однако их быстро ремонтируют на складах в Польше и Германии и возвращают на фронт.

Об этом пишет Forbes.

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Издание отмечает, что все танки были уничтожены на площади более 64 квадратных километров в районе Малой Токмачки на севере и на юге Работино.

Что еще важнее, почти каждый член экипажа пяти уничтоженных танков — всего 20 человек — убежал из своей машины, прежде чем она сгорела или взорвалась.

Также сообщается, что поврежденных танков больше — их десять. Техника ремонтируется в Польше и Германии и возвращается на поле боя. Известно, что эти танки могут неоднократно понести повреждения и неоднократно отправиться на ремонт.

"Даже наиболее серьезно поврежденную технику извлекают и везут на ремонт. Можно заменить кусок металла, даже если он дорог, но нельзя отремонтировать человеческую жизнь", — рассказывает украинский военный Александр Солонько.

Как говорят в Forbes, важнейшим для выживания в Leopard 2 является то, что производители построили машины со специальными башенными отсеками для своих 120-миллиметровых боеприпасов — отсеками, которые при ударе взрываются наружу, от экипажа.

Российские танки, напротив, хранят боеприпасы под башнями. Когда боеприпасы заканчиваются, башня — и три члена экипажа — взлетает в небо.

Напомним, что Украина может получить еще 100 танков Leopard1. Германия предложила Греции передать свои танки украинской армии в обмен на модернизированную бронетехнику.

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