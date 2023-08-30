Скільки танків Leopard втратили ЗСУ під час контрнаступу: статистика Forbes

Пошкоджені танки Leopard 2A6. Фото: Forbes

За 13 тижнів українського контрнаступу на кількох напрямків півдня і сходу ЗСУ втратили лише п'ять німецьких танків Leopard 2 з 71. Значно більше танків зазнали пошкоджень — щонайменше 10, проте їх швидко ремонтують на складах у Польщі та Німеччині та повертають на фронт.

Про це пише Forbes.

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Видання зазначає, що усі танки були знищені на площі понад 64 квадратних кілометри в районі Малої Токмачки на півночі та Роботиного, що на півдні.

Що ще важливіше, майже кожен член екіпажу п’яти знищених танків — загалом 20 осіб — втік зі своєї машини, перш ніж вона згоріла чи вибухнула.

Також повідомляється, що пошкоджених танків більше — їх десять. Техніку ремонтують у Польщі й Німеччині та повертають на поле бою. Відомо, що ці танки можуть неодноразово зазнати пошкоджень і неодноразово відправитися на ремонт.

"Навіть найбільш серйозно пошкоджену техніку витягують і везуть на ремонт. Можна замінити шматок металу, навіть якщо він дорогий, але не можна відремонтувати людське життя", — розповідає український військовий Олександр Солонько.

Як кажуть у Forbes, найважливішим для виживання в Leopard 2 є те, що виробники побудували машини зі спеціальними баштовими відсіками для своїх 120-міліметрових боєприпасів — відсіками, які під час удару вибухають назовні, від екіпажу.

Російські танки, навпаки, зберігають боєприпаси під вежами. Коли боєприпаси закінчуються, вежа — і три члени екіпажу — злітає в небо.

Нагадаємо, що Україна може отримати ще 100 танків Leopard 1. Німеччина запропонувала Греції передати свої танки українській армії в обмін на модернізовану бронетехніку.