Сколько украинок удерживает в плену Россия — данные Координационного штаба

Украинские военнослужащие. Фото: t.me/Koord_shtab

Россия удерживает в плену более 400 украинских женщин, среди которых много гражданских. Кроме того, есть украинки, о которых ничего неизвестно с 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в пятницу, 24 мая, в Telegram.

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"Сейчас в российской неволе находятся 403 украинские женщины. Многие из них — незаконно удерживаемые гражданские. Также есть женщины, судьба которых неизвестна с 2014 года, пропали без вести", — отметили в штабе.

Россия не реагирует на требования вернуть женщин. Условия содержания украинских женщин в российских тюрьмах являются нарушением Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

"Освобожденные из плена женщины говорят, среди прочего, о унижении, негуманных условиях содержания, недостаточном питании, невозможности получить квалифицированную медицинскую помощь и связаться с родными", — рассказали в штабе.

Россия и дальше запрещает Международному комитету Красного Креста доступ к местам, где содержатся пленные и гражданские.

Тяжелораненых и тяжелобольных женщин по международному праву должны освободить или репатриировать в нейтральные страны в первую очередь. Российские официальные представители игнорируют подписанные их страной международные соглашения.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными"

Напомним, что по информации следователей, в Волчанской громаде во время наступательных действий российской армии оккупанты насильно держали людей в подвалах и продолжают это делать. Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что подобные действия являются грубым нарушением Женевской конвенции.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос обмена пленными по принципу "всех на всех" будет одной из ключевых тем Саммита мира в Швейцарии, который состоится на 15-16 июня этого года.