Скільки українок утримує в полоні Росія — дані Координаційного штабу
Росія утримує в полоні понад 400 українських жінок, серед яких багато цивільних. Крім того, є українки, про яких нічого не відомо з 2014 року.
Про це повідомляє пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в п'ятницю, 24 травня, в Telegram.
Росія порушує норми поводження з військовополоненими
"Наразі в російській неволі перебувають 403 українські жінки. Багато з них — незаконно утримувані цивільні. Також є жінки, доля яких невідома з 2014 року, зниклі безвісти", — зазначили в штабі.
Росія не реагує на вимоги повернути жінок. Умови утримання українських жінок у російських в'язницях є порушенням Третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
"Звільнені з полону жінки кажуть, серед іншого, про приниження, негуманні умови утримання, недостатнє харчування, неможливість отримати кваліфіковану медичну допомогу та зв’язатися з рідними", — розповіли в штабі.
Росія й надалі забороняє Міжнародному комітету Червоного Хреста доступ до місць, де утримують полонених і цивільних.
Тяжкопоранених і тяжкохворих жінок за міжнародним правом повинні звільнити або репатріювати до нейтральних країн першочергово. Російські офіційні представники ігнорують підписані їхньою країною міжнародні угоди.
Нагадаємо, що за інформацією слідчих, у Вовчанській громаді під час наступальних дій російської армії окупанти насильно тримали людей в підвалах та продовжують це робити. Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції.
Додамо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання обміну полоненими за принципом "всіх на всіх" буде однією з ключових тем Саміту миру у Швейцарії, який відбудеться на 15-16 червня цьогоріч.
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