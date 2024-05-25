Скільки українок утримує в полоні Росія — дані Координаційного штабу

Українські військовослужбовиці. Фото: t.me/Koord_shtab

Росія утримує в полоні понад 400 українських жінок, серед яких багато цивільних. Крім того, є українки, про яких нічого не відомо з 2014 року.

Про це повідомляє пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в п'ятницю, 24 травня, в Telegram.

Читайте також:

Росія порушує норми поводження з військовополоненими

"Наразі в російській неволі перебувають 403 українські жінки. Багато з них — незаконно утримувані цивільні. Також є жінки, доля яких невідома з 2014 року, зниклі безвісти", — зазначили в штабі.

Росія не реагує на вимоги повернути жінок. Умови утримання українських жінок у російських в'язницях є порушенням Третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

"Звільнені з полону жінки кажуть, серед іншого, про приниження, негуманні умови утримання, недостатнє харчування, неможливість отримати кваліфіковану медичну допомогу та зв’язатися з рідними", — розповіли в штабі.

Росія й надалі забороняє Міжнародному комітету Червоного Хреста доступ до місць, де утримують полонених і цивільних.

Тяжкопоранених і тяжкохворих жінок за міжнародним правом повинні звільнити або репатріювати до нейтральних країн першочергово. Російські офіційні представники ігнорують підписані їхньою країною міжнародні угоди.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими"

Нагадаємо, що за інформацією слідчих, у Вовчанській громаді під час наступальних дій російської армії окупанти насильно тримали людей в підвалах та продовжують це робити. Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання обміну полоненими за принципом "всіх на всіх" буде однією з ключових тем Саміту миру у Швейцарії, який відбудеться на 15-16 червня цьогоріч.