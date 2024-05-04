Зеленський заявив, що на Саміті миру однією з основних тем буде обмін полоненими "всіх на всіх"

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання обміну полоненими за принципом "всіх на всіх" буде однією з ключових тем Саміту миру у Швейцарії. Зустріч запланована на 15-16 червня цього року.

Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Telegram в суботу, 4 квітня.

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Про плани щодо обговорення обміну "всіх на всіх" Зеленський розповів під час спілкування з курсантами Національної Академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького.

"В принципі всі адекватні країни підтримують цей трек. У нас ідуть обміни, вони повільніше ніж хотілося б. Тому трек "всіх на всіх" спроможний, я вам скажу, в якому випадку", — сказав український лідер.

На думку Президента, зараз в України є можливість спробувати здійснити такий обмін раніше за допомогою Саміту миру.

"Є практичний майданчик — Саміт миру. Практичним, якщо чесно, він буде тоді коли відбудеться саміт", — зазначив він.

Зеленський зауважив, що обмін "всіх на всіх" є частиною гуманітарного треку, який є одним з чотирьох, що будуть на порядку денному Саміту у Швейцарії.

Крім того, на зустрічі обговорять питання енергетичної безпеки, ядерної безпеки та вільного судноплавства, що передбачає деблокування Чорного і Азовського морів.

Щодо гуманітарного треку — туди також питання повернення українських дітей які були силою депортовані в Росію.

У випадку, якщо учасники Саміту підтримають ці ідеї України, то далі будуть визначені держави, які повинні довести їх до позитивного результату.

Скриншот допису Координаційного штабу

Скриншот допису Координаційного штабу

Раніше Зеленський заявив, що Саміт миру стане першим реальним шансом для початку відновлення справедливого світу в Україні.

За словами Президента, Росія прагне зірвати Саміт миру й має конкретний план, як це зробити.