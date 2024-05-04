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Зеленський заявив, що на Саміті миру однією з основних тем буде обмін полоненими "всіх на всіх"

4 травня 2024 12:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський заявив, що на Саміті миру однією з основних тем буде обмін полоненими "всіх на всіх"
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання обміну полоненими за принципом "всіх на всіх" буде однією з ключових тем Саміту миру у Швейцарії. Зустріч запланована на 15-16 червня цього року.

Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Telegram в суботу, 4 квітня.

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Про плани щодо обговорення обміну "всіх на всіх" Зеленський розповів під час спілкування з курсантами Національної Академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького.

"В принципі всі адекватні країни підтримують цей трек. У нас ідуть обміни, вони повільніше ніж хотілося б. Тому трек "всіх на всіх" спроможний, я вам скажу, в якому випадку", — сказав український лідер.

На думку Президента, зараз в України є можливість спробувати здійснити такий обмін раніше за допомогою Саміту миру.

"Є практичний майданчик — Саміт миру. Практичним, якщо чесно, він буде тоді коли відбудеться саміт", — зазначив він.

Зеленський зауважив, що обмін "всіх на всіх" є частиною гуманітарного треку, який є одним з чотирьох, що будуть на порядку денному Саміту у Швейцарії.

Крім того, на зустрічі обговорять питання енергетичної безпеки, ядерної безпеки та вільного судноплавства, що передбачає деблокування Чорного і Азовського морів.

Щодо гуманітарного треку — туди також питання повернення українських дітей які були силою депортовані в Росію.

У випадку, якщо учасники Саміту підтримають ці ідеї України, то далі будуть визначені держави, які повинні довести їх до позитивного результату.

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Скриншот допису Координаційного штабу
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Скриншот допису Координаційного штабу

Раніше Зеленський заявив, що Саміт миру стане першим реальним шансом для початку відновлення справедливого світу в Україні.

За словами Президента, Росія прагне зірвати Саміт миру й має конкретний план, як це зробити.

ЗСУ
саміт
полонені
люди
війна в Україні

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