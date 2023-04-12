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Сколько украинцев погибло с начала полномасштабного вторжения: цифры поражают

12 апреля 2023 04:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сколько украинцев погибло с начала полномасштабного вторжения: цифры поражают
Сколько погибло украинцев с начала полномасштабного вторжения. Иллюстративное фото: Telegram / Валентин Резниченко
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

С начала полномасштабной войны россии 24 февраля 2022 года в Украине погибли около 8,5 тыс. мирных жителей. Более 14 тысяч получили повреждения.

Об этом сообщает ООН.

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Из-за российской агрессии погибли 8490 мирных жителей, а 14 244 имели повреждения. Отмечается, что на оккупированных россиянами территориях Донецкой и Луганской областей 652 убитых и 2316 раненых.

В ООН отмечают, что количество погибших гражданских лиц неточно и может быть существенно больше. Ведь нет точной информации, например, из Мариуполя, полностью разрушенной во время штурма российскими оккупантами Попасной, а также Лисичанска и Северодонецка.

Напомним, что с 1 по 31 марта этого года жертвами войны в Украине стали 765 гражданских людей. Больше всего жертв произошло из-за использования взрывного оружия с широкой зоной поражения, мин и взрывоопасных предметов.

Также ранее мы писали, что Украина намерена создать международную коалицию для возвращения украинских детей-сирот, незаконно удержанных или вывезенных россией.

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