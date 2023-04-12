Скільки українців загинуло від початку повномасштабного вторгнення: цифри вражають

Скільки загинуло українців від початку повномасштабного вторгнення. Ілюстративне фото: Telegram / Валентин Резніченко

Із початку повномасштабної війни росії 24 лютого 2022 року в Україні загинули майже 8,5 тис. мирних жителів. Понад 14 тисяч отримали пошкодження.

Про це повідомляє ООН.

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Через російську агресію загинули 8490 мирних жителів, а 14 244 мали пошкодження. Зазначається, що на окупованих росіянами територіях Донецької та Луганської областей 652 убитих та 2316 поранених.

В ООН наголошують, що кількість загиблих цивільних осіб неточна й може бути суттєво більшою. Адже наразі немає точної інформації, наприклад, із Маріуполя, повністю зруйнованої під час штурму російськими окупантами Попасної, а також Лисичанська та Сєвєродонецька.

Нагадаємо, що з 1 до 31 березня цього року жертвами війни в Україні стали 765 цивільних людей. Найбільше жертв сталося через використання вибухової зброї з широкою зоною ураження, мін та вибухонебезпечних предметів.

Також раніше ми писали, що Україна має намір створити міжнародну коаліцію для повернення українських дітей-сиріт, які були незаконно утримані чи вивезені росією.