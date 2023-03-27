Сколько процентов мариупольцев страдают ПТСР из-за нападения россии: данные исследования

Люди с расстройствами ПТСР примерно вдвое больше сигнализируют о симптомах тахикардии, неврозе желудка и одышке.

От 51% до 60% выехавших из города эвакуированных мариупольцев могли столкнуться с посттравматическим стрессовым расстройством. Об этом свидетельствуют исследования маркетингового агентства UkrSocStandart, которое проводилось с декабря 2022 по март 2023 года.

Такие данные озвучил руководитель проектов UkrSocStandart Денис Подьячев во время презентации в Медиацентре Украина — Укринформ исследования: "Как блокада Мариуполя повлияла на людей".

Сколько процентов мариупольцев страдают ПТСР из-за войны

Авторы исследования отметили, что оно проводилось онлайн, размещением ссылки на опросник в пабликах Facebook, Telegram, Viber и главных СМИ города. Выборка составила 1094 интервью.

Так, согласно данным исследования, у людей, переживших блокаду, достаточно плохое состояние здоровья.

"60% опрошенных фиксировали у себя симптомы расстройств, которые могут быть вызваны ПТСР. Люди с расстройствами ПТСР примерно вдвое больше сигнализируют о симптомах тахикардии, неврозе желудка и одышки", — рассказал Подьячев.

Он отметил, что опрошенные показывают низкий уровень общественной адаптации на новом для себя месте.

"Лишь половина опрошенных указала, что смогла решить вопрос постоянного жилья и около 40% опрошенных — что смогли решить вопрос постоянного места работы. Менее 1/3 опрошенных хотели бы остаться на постоянное местожительство там, где они находятся. 44,5% не ставят никаких краткосрочных целей", — сообщает руководитель проекта.

Денис Подьячев отметил, что в ходе исследования выявлена двусторонняя связь между наличием ПТСР с одной стороны и появлением новых хронических заболеваний, частой сменой места жительства и нерешенным вопросом места работы с другой.

"То есть с одной стороны наличие ПТСР усложняет решение этих вопросов, вызывает проблемы со здоровьем. Но возможна и обратная связь, когда все эти упомянутые последствия и проблемы продолжают у человека ПТСР. И это позволило нам применить определенную регрессионную модель, что ПТСР зависит от не решения определенных вопросов у людей в дальнейшем. То есть это продолжает проблемное психологическое и физическое состояние людей. Это — важнейший наш вывод из исследования", — подчеркнул он.

Напомним, 23 марта жена командира полка "Азов" Екатерина Прокопенко создала петицию с призывом начать 20 мая днем чествования защитников Мариуполя.

Через два дня петиция набрала нужное количество голосов. Теперь его должен рассмотреть Президент Украины Владимир Зеленский.