Петиція про започаткування дня захисників Маріуполя зібрала 25 тисяч голосів
Петиція з закликом започаткувати 20 травня день вшанування захисників Маріуполя набрала 25 тисяч голосів. Тепер її повинен розглянути Президент України Володимир Зеленський.
Про це йдеться на сайті Президента України.
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Деталі
Відповідна петиція з'явилася 23 березня. Її створила дружина командира полку "Азов" Катерина Прокопенко. За два дні петиція набрала потрібну кількість голосів.
"Битва за Маріуполь стала для українців символом незламності. Завдяки вірності та хоробрості солдат Маріупольського гарнізону, вдалось відтягнути велике угрупування ворожих сил на півдні країни, тим самим уповільнити натиск на інших напрямках та не дати противнику повноцінно розвинути успіх на інших ділянках фронту", — йдеться у петиції.
Ініціаторка петиції наголошує, що сотні загиблих, поранених та полонених українських бійців своїми хоробрими діями довели, що заслуговують на пам'ятний день.
Нагадаємо, для українців "Азовсталь" стала похмурим, але потужним символом опору, прихистивши близько 2600 солдатів і мирних жителів, поки росіяни тижнями атакували комбінат. Для москви це величезне місце було розчаруванням, останньою впертою опозицією в місті, яке її війська намагалися контролювати тижнями.
Також ми писали, що у лютому з життя пішов капітан та командир першого батальйону полку "Азов" Олег Мудрак. Він шість місяців перебував у полоні окупантів після захисту "Азовсталі".