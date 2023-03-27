Скільки відсотків маріупольців страждають на ПТСР через напад росії: дані дослідження

Люди з розладами ПТСР приблизно вдвічі більше сигналізують про симптоми тахікардії, неврозу шлунку та задишки

Від 51% до 60% евакуйованих маріупольців, які виїхали з міста, могли зіштовхнутися з посттравматичним стресовим розладом. Про це свідчать дослідження маркетингової агенції UkrSocStandart, яке проводилося з грудня 2022 року по березень 2023 року.

Такі дані озвучив керівник проєктів UkrSocStandart Денис Под’ячев під час презентації в Медіацентрі Україна – Укрінформ дослідження: "Як блокада Маріуполя вплинула на людей".

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Автори дослідження зазначили, що воно проводилося онлайн, розміщенням посилання на опитувальник в пабліках Facebook, Telegram, Viber та головних ЗМІ міста. Вибірка склала 1094 інтерв’ю.

Так, згідно з даними дослідження, в людей, які пережили блокаду, доволі поганий стан здоров’я.

"60% опитаних фіксували в себе симптоми розладів, що можуть бути викликані ПТСР. Люди з розладами ПТСР приблизно вдвічі більше сигналізують про симптоми тахікардії, неврозу шлунку та задишки", — розповів Под’ячев.

Він наголосив, що опитані показують низький рівень суспільної адаптації на новому для себе місці.

"Лише половина опитаних вказала, що змогла розв'язати питання постійного житла і близько 40% опитаних — що змогли розв'язати питання постійного місця роботи. Менш як 1/3 Опитаних хотіли б залишитися на постійне місце проживання там, де вони наразі перебувають. 44,5% не ставлять жодних короткострокових цілей", — повідомляє керівник проєкту.

Денис Под’ячев зазначив, що в ході дослідження виявлено двосторонній зв’язок між наявністю ПТСР з одного боку та появою нових хронічних захворювань, частою зміною місця проживання та невирішеним питанням місця роботи з іншого.

"Тобто з одного боку наявність ПТСР ускладнює розв'язання цих питань, викликає проблеми зі здоров’ям. Але можливий і зворотний зв’язок, коли всі ці згадані наслідки та проблеми продовжують у людини ПТСР. І це дозволило нам застосувати певну регресійну модель, що ПТСР залежить від невирішення певних питань у людей надалі. Тобто це продовжує проблемний психологічний і фізичний стан людей. Це — найважливіший наш висновок з дослідження", — наголосив він.

Нагадаємо, 23 березня дружина командира полку "Азов" Катерина Прокопенко створила петицію з закликом започаткувати 20 травня днем вшанування захисників Маріуполя.

За два дні петиція набрала потрібну кількість голосів. Тепер її повинен розглянути Президент України Володимир Зеленський.