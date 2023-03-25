Сколько процентов украинцев имеют родственников или знакомых, пострадавших от войны, — опрос
37,3% украинцев имеют родственников или близких знакомых (военных или гражданских), погибших или раненых в результате военных действий или обстрелов после полномасштабного вторжения россии.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.
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Результаты опроса
В свою очередь, 58,5% опрошенных ответили, что таких родственников или знакомых нет, а 4,2% заявили, что им затруднились ответить.
Также исследование выявило, что 39,9% респондентов имеют близких родственников или членов семьи, которые после 24 февраля 2022 выехали за границу. В частности, 19,6% говорят, что такие люди и сейчас живут за границей, а 12,3% — что они уже вернулись в Украину.
8% заявили, что среди таких людей есть и выехавшие и живущие за границей, и вернувшиеся. 55% ответили, что не имеют таких родственников или членов семьи, а 4,8% ответить затруднились.
Среди опрошенных, чьи близкие родственники или члены семьи жили или живут за границей, чаще всего как страну их пребывания назвали Польшу (47%), Германию (18,5%) и Чехию (9%).
Опрос был проведен методом face-to-face с 22 февраля по 1 марта. Ошибка не превышает 2,3%.
Напомним, недавно миграционной платформой EWL совместно с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета провели опрос, готовы ли беженцы вернуться из Польши в Украину.
Меньше людей хотят остаться на постоянное проживание в Польше, но больше тех, кто пока не готов вернуться в Украину в ближайшие несколько лет.