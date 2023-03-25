Скільки відсотків українців мають родичів чи знайомих, що постраждали від війни, — опитування

Майже 40% українців втратили своїх знайомих чи родичів

37,3% українців мають родичів або близьких знайомих (військових чи цивільних), які загинули або були поранені внаслідок військових дій чи обстрілів після повномасштабного вторгнення рф.

Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

Результати опитування

Своєю чергою, 58,5% опитаних відповіли, що таких родичів чи знайомих не мають, а 4,2% заявили, що їм важко відповісти.

Також дослідження виявило, що 39,9% респондентів мають близьких родичів або членів сім’ї, які після 24 лютого 2022 року виїхали за кордон. Зокрема, 19,6% кажуть, що такі люди і зараз живуть закордоном, а 12,3% - що вони вже повернулися в Україну.

8% заявили, що серед таких людей є і такі, які виїхали і живуть закордоном, і такі, хто повернувся. Натомість 55,% відповіли, що не мають таких родичів або членів сім’ї, а 4,8% відповісти не змогли.

Серед опитаних, чиї близькі родичі або члени сім'ї жили або живуть закордоном, найчастіше як країну їх перебування назвали Польщу (47%), Німеччину (18,5%) та Чехію (9%).

Опитування було проведене методом face-to-face з 22 лютого по 1 березня. Похибка не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, нещодавно міграційною платформою EWL спільно з Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету провели опитування, чи готові біженці повернутися з Польщі до України.

Менше людей хочуть залишитися на постійне проживання в Польщі, але більше за тих, хто поки не готовий повернутися до України в найближчі кілька років.