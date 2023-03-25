За дві доби росіяни обстріляли Запорізьку область близько 200 разів: наслідки атак

Наслідки ворожих обстрілів у Запорізькій області

За дві доби, 23 та 24 березня, ворог завдав близько 200 ударів по території Запорізької області. Внаслідок обстрілів є один поранений.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

Обстріли Запорізької області

Упродовж двох останніх діб, 23 та 24 березня, росіяни обстріляли житлову інфраструктуру Пологівського та Василівського районів. Атакували з авіації, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, застосували БпЛА.

По яких населених пунктах "бив" ворог

Впродовж двох діб армія окупантів прицільно била по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Малинівці, Червоному, Чарівному, Преображенці, Гуляйпільському, Новоданилівці, Ольгівському, Малій Токмачці, Новоандріївці, Білогір’ю, Полтавці, Темирівці, Червоній Криниці Пологівського району, а також по Кам’янському, Малих Щербаках і Степовому Василівського району.

Наслідки руйнувань через атаку

Поліцейські задокументували наслідки влучань у 36 домівках. Серед них — оселі в приватних секторах і багатоквартирних будинках.

Внаслідок ворожої атаки осколкових поранень зазнав 66-річний мешканець села Кам’янське, чоловіка госпіталізовано до лікарні.

Нагадаємо, 22 березня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку в районі Прибережної автомагістралі. Ще одна не розірвалася і застрягла у даху житлового будинку.

На місці проводилися рятувально-пошукові роботи. Рятувальникам вдалося врятувати шістьох людей. Також відомо про одного загиблого.

Окрім того, за життя ще 25 людей зараз борються запорізькі медики. Троє постраждалих перебувають у важкому стані, 19 людей — у стані середньої тяжкості.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео влучання російської ракети у багатоповерхівку в Запоріжжі також кадри з місця ракетного удару оприлюднила поліція.