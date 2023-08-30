Сколько военных осуждает РФ за отказ воевать: статистика британской разведки
В России еженедельно осуждают около 100 военных за отказ воевать в Украине. Столь высокий уровень судимостей свидетельствует о плохом нравственном положении российской армии и нежелании идти на войну.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
Россияне массово отказываются воевать
Ссылаясь на издание "Медиазона", британская разведка сообщила, что Россия еженедельно осуждает около 100 военных за отказ воевать. Если эта тенденция сохранится, будет примерно 5200 осуждений в год за отказ идти на войну в Украину.
"Высокий уровень судимостей свидетельствует о плохом моральном состоянии российской армии, а отказ воевать, вероятно, отражает отсутствие подготовки, мотивации и сильные стрессовые ситуации, с которыми сталкиваются российские силы вдоль всей украинской линии фронта", — заключили в разведке Британии.
Хотя некоторые солдаты отказались воевать и уровень истощения армии остается высоким, Россия вероятнее всего компенсирует эти потери отправкой на передовую плохо обученных солдат.
"После частичной мобилизации в сентябре 2022 года Россия адаптировала свой подход к ведению войны, используя чистую массу для наступательных и оборонительных операций", — подытожили в ведомстве.
Напомним, недавно мы писали, что Минобороны РФ снова прибегло к информационной цензуре относительно войны в Украине. Там всеми силами пытаются скрыть неудачи на фронте и сообщения об прогрессе Украины.