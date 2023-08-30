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Сколько военных осуждает РФ за отказ воевать: статистика британской разведки

30 августа 2023 10:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько военных осуждает РФ за отказ воевать: статистика британской разведки
Российские военные во время тренировок. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В России еженедельно осуждают около 100 военных за отказ воевать в Украине. Столь высокий уровень судимостей свидетельствует о плохом нравственном положении российской армии и нежелании идти на войну.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

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Ссылаясь на издание "Медиазона", британская разведка сообщила, что Россия еженедельно осуждает около 100 военных за отказ воевать. Если эта тенденция сохранится, будет примерно 5200 осуждений в год за отказ идти на войну в Украину.

"Высокий уровень судимостей свидетельствует о плохом моральном состоянии российской армии, а отказ воевать, вероятно, отражает отсутствие подготовки, мотивации и сильные стрессовые ситуации, с которыми сталкиваются российские силы вдоль всей украинской линии фронта", — заключили в разведке Британии.

Хотя некоторые солдаты отказались воевать и уровень истощения армии остается высоким, Россия вероятнее всего компенсирует эти потери отправкой на передовую плохо обученных солдат.

"После частичной мобилизации в сентябре 2022 года Россия адаптировала свой подход к ведению войны, используя чистую массу для наступательных и оборонительных операций", — подытожили в ведомстве.

Напомним, недавно мы писали, что Минобороны РФ снова прибегло к информационной цензуре относительно войны в Украине. Там всеми силами пытаются скрыть неудачи на фронте и сообщения об прогрессе Украины.

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