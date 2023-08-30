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Скільки військових засуджує РФ за відмову воювати: статистика британської розвідки

30 серпня 2023 10:58
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Скільки військових засуджує РФ за відмову воювати: статистика британської розвідки
Російські військові під час тренувань. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Росії щотижня засуджують близько 100 військових за відмову воювати в Україні. Такий високий рівень судимостей свідчить про поганий моральний стан російської армії та небажання йти на війну.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

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Посилаючись на видання "Медіазона", британська розвідка повідомила, що Росія щотижня засуджує близько 100 військових за відмову воювати. Якщо ця тенденція збережеться, то буде приблизно 5200 засуджень на рік за відмову йти на війну в Україну. 

"Високий рівень судимостей свідчить про поганий моральний стан російської армії, а відмова воювати, ймовірно, відображає відсутність підготовки, мотивації та сильні стресові ситуації, з якими стикаються російські сили вздовж усієї української лінії фронту", — зробили висновки у розвідці Британії. 

Хоча деякі солдати відмовилися воювати і рівень виснаження армії залишається високим, Росія, найімовірніше, компенсує ці втрати відправкою на передову погано навчених солдатів.

"Після часткової мобілізації у вересні 2022 року Росія адаптувала свій підхід до ведення війни, використовуючи чисту масу для наступальних та оборонних операцій", — підсумували у відомстві. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Міноборони РФ знову вдалося до інформаційної цензури щодо війни в Україні. Там всіма силами намагаються приховати невдачі на фронті та повідомлення про український прогрес. 

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