Сколько вражеской техники утилизировала Армия дронов за неделю: Федоров привел данные

Военный ВСУ запускает БПЛА. Фото: АрмияInform.

В течение прошлой недели российская армия потеряла 116 единиц техники. В их уничтожении важную роль сыграла Армия дронов.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"На этой неделе операторы Армии дронов поразили 33 бронированных машины, 29 грузовиков, 20 танков и многое другое имущество РФ. Все детали смотрите на инфографике", — сообщил Федоров.

Инфографика уничтожения вражеской техники. Фото: Telegram Михаила Федорова

Кроме того, на поле боя Армия дронов обеспечивает беспилотниками ударные подразделения ВСУ, штурмующие вражеские позиции или отражающие атаки захватчиков.

Ранее мы рассказывали, что искусственный интеллект отныне будет помогать Вооруженным Силам Украины. Система может быстро расшифровывать данные беспилотников и правильно определять цели. Бойцы ВСУ уже начали внедрять современную технологию в поле боя.

Напомним, в июне началась масштабная подготовка 10 тысяч операторов БПЛА в рамках проекта "Армия дронов".