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Скільки ворожої техніки утилізувала Армія-дронів за тиждень: Федоров навів дані

14 серпня 2023 14:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Скільки ворожої техніки утилізувала Армія-дронів за тиждень: Федоров навів дані
Військовий ЗСУ запускає БпЛА. Фото: АрміяInform.
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Протягом минулого тижня російська армія втратила 116 одиниць техніки. В їх знищенні важливу роль відіграла Армія дронів.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"Цього тижня оператори Армії дронів уразили 33 броньовані машини, 29 вантажівок, 20 танків та багато іншого майна РФ. Всі деталі дивіться на інфографіці", — повідомив Федоров.

Інфографіка знищення ворожої техніки. Фото: Telegram Михайла Федорова

Крім того, на полі бою Армія дронів забезпечує безпілотниками ударні підрозділи ЗСУ, які штурмують ворожі позиції або відбивають атаки загарбників. 

Раніше ми розповідали, штучний інтелект відтепер допомогатиме Збройним Силам України. Система може швидко розшифровувати  дані з безпілотників та правильно визначати цілі. Бійці ЗСУ вже почали впроваджувати сучасну технологію на полі бою.

Нагадуємо, в червні розпочалася масштабна підготовка 10 тисяч операторів БпЛА в межах проєкту "Армія дронів".

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