Сколько живут российские заключенные после отправки на фронт - журналистское расследование

Российский оккупант. Фото иллюстративное: скриншот с видео

Завербованные на войну российские осужденные после отправки на фронт живут не больше восьми месяцев. Россия использует таких военных как "пушечное мясо" и не занимается их боевой подготовкой.

Об этом говорится в журналистском расследовании Центра национального сопротивления.

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"Известно, что такая практика стала распространенной и на временно оккупированных территориях Украины. Оккупанты и коллаборанты "охотятся" на местных и пытаются через карательные органы "исправить" ситуацию с нехваткой мобилизационного ресурса и наполнить свою армию хотя бы так. При этом не в силах обеспечить элементарными вещами: аптечками, саперными лопатками и, наконец, исправным оружием", — отмечают в Центре национального сопротивления.

Напомним, 12 апреля мы сообщали, что в оккупированном Донецке ищут 63-летнего американца Рассела Боннера Бентли, известного как "Техас". Он работает на кремлевскую медиагруппу "Россия сегодня".

Ранее Президент Польши Анджей Дуда призвал мир делать все возможное, чтобы помочь Украине вернуть все оккупированные Россией территории.