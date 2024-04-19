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Скільки живуть російські засуджені після відправки на фронт — дані розслідування

19 квітня 2024 02:56
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Скільки живуть російські ув'язнені після відправки на фронт — журналістське розслідування
Російський окупант. Фото ілюстративне: скриншот з відео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Завербовані на війну російські засуджені після відправки на фронт живуть не більше восьми місяців. Росія використовує таких військових як "гарматне м'ясо" і не переймається їх бойовою підготовкою. 

Про це йдеться в журналістському розслідуванні Центру національного спротиву

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"Відомо, що така практика стала поширеною і на тимчасово окупованих територіях України. Окупанти та колаборанти "полюють" на місцевих і намагаються через каральні органи "виправити" ситуацію із браком мобілізаційного ресурсу і наповнити свою армію бодай так. При цьому не в силі забезпечити елементарними речами: аптечками, саперними лопатками і зрештою справною зброєю", — зазначають у Центрі національного спротиву. 

Нагадаємо, 12 квітня ми повідомляли, що в окупованому Донецьку шукають 63-річного американця Рассела Боннера Бентлі, відомого як "Техас". Він працює на кремлівську медіагрупу "Росія сьогодні". 

Раніше Президент Польщі Анджей Дуда закликав світ робити усе можливе, аби допомогти Україні повернути усі окуповані Росією території. 

війна
окупанти
Мобілізація в росії
засуджені

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