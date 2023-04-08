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"Везде одни плюсы": Кадыров отреагировал на возможное украинское контрнаступление

8 апреля 2023 09:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Рамзан Кадыров/Фото: Wikipedia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на возможное украинское контрнаступление. Он подчеркнул, что только "за", если бойцы ВСУ это сделают.

Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

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Подробности

"Для удачного контрнаступления им нужны большие ресурсы, неизбежные потери нападающих. В то же время наши позиции выгодны, укреплены. Тактика боев отшлифована, приемы и маневры противника угаданы. Оборонная позиция наших войск позволит использовать меньше ресурсов", — заявил Кадыров.

По его словам, украинское контрнаступление "будет на руку" по всем пунктам. Кадыров надеется, что оккупанты смогут "затрофеить" иностранную технику и взять пленных. Глава Чечни подчеркнул, что сегодня в рф — отличная обстановка.

"Есть консолидация общества, которой ранее у нас не было и которой ни одна другая страна не сможет похвастаться. Позиция нашего президента поддерживается рекордным числом граждан", — написал Кадыров.

Он отметил, что везде одни плюсы. Кадыров также обратился к украинским бойцам с бессмысленным заявлением.

"Убедительно прошу их захватить побольше образцов новенького оружия, чтобы пополнить наши коллекции трофейного вооружения", — добавил глава Чечни.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров выразил яростные слова в адрес Президента Украины Владимира Зеленского. Они осуждают решение Зеленского ввести санкции против родственников врагов, включая детей.

Также мы писали, милблогеры рф отреагировали на утечку секретных военных документов США об украинском контрнаступлении со спекулятивным беспокойством. Это свидетельствует о сохранении в российском информационном пространстве страха перед грядущими военными действиями ВСУ.

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