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"Скрізь одні плюси": Кадиров відреагував на можливий український контранаступ

8 квітня 2023 09:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Рамзан Кадиров/Фото: Wikipedia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Глава Чечні Рамзан Кадиров відреагував на можливий український контрнаступ. Він наголосив, що тільки "за", якщо бійці ЗСУ це зроблять.

Про це Кадиров написав у своєму Telegram-каналі.

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Деталі

"Для вдалого контрнаступу їм потрібні великі ресурси, неминучі втрати нападників. Водночас наші позиції вигідні, укріплені. Тактика боїв відшліфована, прийоми і маневри противника вгадувані. Оборонна позиція наших військ дасть змогу використовувати менше ресурсів", — заявив Кадиров.

За його словами, український контрнаступ "буде на руку" за всіма пунктами. Кадиров сподівається, що окупанти зможуть "затрофеїти" іноземну техніку та взяти полонених. Голова Чечні наголосив, що сьогодні в росії — чудова обстановка.

"Є консолідація суспільства, якої раніше у нас не було і якою жодна інша країна не зможе похвалитися. Позицію нашого президента підтримує рекордна кількість громадян", — написав Кадиров.

Він зазначив, що скрізь одні плюси. Кадиров також звернувся до українських бійців з безглуздою заявою.

"Переконливо прошу їх захопити побільше зразків новенької зброї, щоб поповнити наші колекції трофейного озброєння", — додав голова Чечні.

Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров висловив затяті слова на адресу Президента України Володимира Зеленського. Вони засуджують рішення Зеленського запровадити санкції проти родичів ворогів, включно з дітьми.

Також ми писали, мілблогери рф відреагували на витік секретних військових документів США про український контрнаступ зі спекулятивним занепокоєнням. Це свідчить про збереження в російському інформаційному просторі страху перед майбутніми військовими діями ЗСУ.

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