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"Везде продолжаются тяжелые бои": Маляр рассказала о сопротивлении оккупантов и успехах ВСУ

28 августа 2023 14:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Везде продолжаются тяжелые бои": Маляр рассказала о сопротивлении оккупантов и успехах ВСУ
Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: facebook/ganna.maliar
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты продолжают попытки наступления на нескольких направлениях. А именно на востоке страны.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"Противник и дальше пытается наступать на нескольких направлениях — Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Везде продолжаются тяжелые бои", — отметила она.

Боевые действия на востоке страны

По ее словам, на Купянском направлении армия РФ производит "минно-взрывные заграждения вдоль границы в Белгородской области". Россияне пытаются найти слабое место в обороне, чтобы прорвать его.

"На Лиманском направлении противник готовится к перегруппировке войск. Ведет безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровка, юго-западнее Кременная, Белогоровка Луганской области и Веселое Донецкой области", — отметила Маляр.

Она добавила, что на Бахмутском направлении враг бросает все силы на то, чтобы сдержать продвижение ВСУ. Россияне попытались восстановить утраченное положение в районах Орехово-Василовка и Клищиевка в Донецкой области, однако без успехов.

Также во время успешных боевых действий были вытеснены захватчики "с позиций в районах восточнее и в центральной части Клищиевка Донецкой области".

Маляр отметила, что в общей сложности освобожденная площадь именно на Бахмутском направлении составляет 44 квадратных километра.

"На Авдеевском, Марьинском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий с целью установления полного контроля над населенным пунктом Марьинка и оцепления населенного пункта Авдеевка Донецкой области. Враг вел безуспешные наступательные действия в районах Степное, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка и Угледар Донецкой области", — подчеркнула заместитель министра обороны.

Ситуация на юге

Враг на Запорожском и Херсонском направлениях обороняется. Во время наступления ВСУ имели успех в направлении юго-восточнее Работино и южнее Малая Токмачка Запорожской области. Сегодня украинские защитники закрепляются на отвоеванных рубежах.

"(Противник. — Ред.) продолжал обстрелы позиций подразделений Сил обороны Украины и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, при этом активно применял баражирующие боеприпасы "Ланцет"", — добавила Маляр.

Скриншот сообщения
Скриншот сообщения

Напомним, в ходе успешного контрнаступления украинские военные освободили село Работино в Запорожской области. При этом, россияне опираются "безумно".

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