"Скрізь тривають важкі бої": Маляр розповіла про опір окупантів та успіхи ЗСУ

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: facebook/ganna.maliar

Російські окупанти продовжують спроби наступу на декількох напрямках. А саме на сході країни.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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"Противник і надалі намагається наступати на декількох напрямках — Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Скрізь тривають важкі бої", — зазначила вона.

Бойові дії на сході країни

За її словами, на Куп'янському напрямку армія РФ робить "мінно-вибухові загородження вздовж кордону у Бєлгородській області". Росіяни намагаються віднайти слабке місце в обороні, аби прорвати її.

"На Лиманському напрямку противник готується до перегрупування військ. Веде безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівка, південо-західніше Кремінна, Білогорівка Луганської області та Веселе Донецької області", — зауважила Маляр.

Вона додала, що на Бахмутському напрямку ворог кидає всі сили на те, щоб стримати просування ЗСУ. Росіяни спробували відновити втрачене положення у районах Оріхово-Василівка та Кліщіївка, що на Донеччині, проте без успіхів.

Також під час успішних бойових дій було витіснено загарбників "з позицій у районах східніше та у центральній частині Кліщіївка Донецької області".

Маляр зазначила, що загалом звільнена площа саме на Бахмутському напрямку складає 44 квадратних кілометри.

"На Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Мар’їнка та оточення населеного пункту Авдіївка Донецької області. Ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Степове, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Вугледар Донецької області", — наголосила заступниця міністра оборони.

Ситуація на півдні

Наразі ворог на Запорізькому та Херсонському напрямках обороняється. Під час наступу ЗСУ мали успіх в напрямку південно-східніше Роботине та південніше Мала Токмачка Запорізької області. Нині українські захисники закріплюються на відвойованих рубежах.

"(Противник. — Ред.) продовжував обстріли позицій підрозділів Сил оборони України та цивільних об’єктів у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, при цьому активно застосовував баражуючі боєприпаси "Ланцет", — додала Маляр.

Скриншот допису

Скриншот допису

Нагадаємо, у ході успішного контрнаступу українські військові звільнили село Роботине у Запорізькій області. При цьому, росіяни опираються "шалено".