ЗСУ повністю звільнили Роботине і рухаються далі, — Маляр

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynsky

У ході успішного контрнаступу українські військові звільнили село Роботине у Запорізькій області. При цьому, росіяни опираються "шалено".

Це офіційно підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу в Military Media Centre.

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Українські захисники повністю звільнили село Роботине на Запоріжжі.

Заступниця міністра оборони зазначає, що тепер наші війська рухаються південно-східніше цього населеного пункту. Зокрема, у сторону Новопрокопівки та Очеретуватого.

При цьому, росіяни опираються "шалено".

Нагадаємо, 16 серпня ЗСУ звільнили село Урожайне в Донецькій області. У визволенні Урожайного, зокрема, брали участь бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.