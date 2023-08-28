ЗСУ повністю звільнили Роботине і рухаються далі, — Маляр
У ході успішного контрнаступу українські військові звільнили село Роботине у Запорізькій області. При цьому, росіяни опираються "шалено".
Це офіційно підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу в Military Media Centre.
Звільнення Роботиного
Українські захисники повністю звільнили село Роботине на Запоріжжі.
Заступниця міністра оборони зазначає, що тепер наші війська рухаються південно-східніше цього населеного пункту. Зокрема, у сторону Новопрокопівки та Очеретуватого.
При цьому, росіяни опираються "шалено".
Нагадаємо, 16 серпня ЗСУ звільнили село Урожайне в Донецькій області. У визволенні Урожайного, зокрема, брали участь бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.