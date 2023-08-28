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ЗСУ повністю звільнили Роботине і рухаються далі, — Маляр

28 серпня 2023 08:55
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ЗСУ повністю звільнили Роботине і рухаються далі, — Маляр
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynsky
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ході успішного контрнаступу українські військові звільнили село Роботине у Запорізькій області.  При цьому, росіяни опираються "шалено".

Це офіційно підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу в Military Media Centre.

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Звільнення Роботиного 

Українські захисники повністю звільнили село Роботине на Запоріжжі. 

Заступниця міністра оборони зазначає, що тепер наші війська рухаються південно-східніше цього населеного пункту. Зокрема, у сторону Новопрокопівки та Очеретуватого.

 При цьому, росіяни опираються "шалено".

Нагадаємо, 16 серпня ЗСУ звільнили село Урожайне в Донецькій області. У визволенні Урожайного, зокрема, брали участь бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

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