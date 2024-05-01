Система ПВО Skynex, шахедобойка для ВСУ, заказ для компании Rheinmetall

Немецкая система ПВО Skynex. Фото: Rheinmetall

Известный немецкий производитель оружия Rheinmetall, активно сотрудничающий с Украиной, наконец завершил передачу ВСУ одного из ключевых образцов военной техники, системы противовоздушной обороны Skynex. Насколько задержались по дороге к фронту эти системы и как война в Украине помогает немецкому производителю получать заказы — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Что такое система Skynex

Германия, которая в начале полномасштабной войны слишком долго выдерживала паузу, сейчас активно помогает Украине. В конце апреля было объявлено об очередном пакете военной помощи нашему государству. Одной из ключевых позиций в списке военной техники, которую немецкие партнеры передают Вооруженным силам Украины, есть система противовоздушной обороны Skynex.

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Нельзя сказать, что эта система является новостью для украинской армии. В январе этого года Силы обороны Украины уже получили один комплекс Skynex. Новини.LIVE тогда подробно писали об особенностях этого оружия, поэтому сейчас только коротко напомним.

Эта система ПВО получила красноречивое прозвище "шахедобойка" из-за того, что она очень удобна, эффективна — и дешева — в борьбе именно с российскими дронами иранского производства. Скажем, если один выстрел из системы IRIS-T (ракеты в которую также получила Украина в апрельском немецком пакете) стоит от 300 до 500 тысяч евро, то стоимость аналогичного выстрела Skynex — всего 4 тысячи евро.

Как видим, в условиях необходимости большого количества систем противовоздушной обороны, поскольку Россия продолжает терроризировать украинские города и объекты критической инфраструктуры ударными беспилотниками, такие системы, как Skynex, очень полезны и выгодны.

Немцы опоздали

Впрочем, следует отметить, что ситуация с ними развивается не совсем так, как ожидалось в начале переговоров Украины с Германией, в частности, тамошней компанией Rheinmetall. Так, в июле 2023 года пресс-служба немецкого концерна уверяла, что Вооруженные силы Украины получат два комплекса Skynex до конца года.

Фактически же только в январе в Украину доехал только один комплекс противовоздушной обороны. Вторая система Skynex вообще была отправлена только сейчас, в конце апреля. За эти месяцы, пока на фронт не прибыла первая "шахедобойка", российским дронам удалось добиться не одной цели, завершить успехом не одну миссию — успехом, которого не было бы, если бы ВСУ получили комплексы от Rheinmetall вовремя, как и было обещано.

Кроме того, два комплекса в условиях перехода боевых действий фактически к формату дроновых атак это очень мало. Полностью (по крайней мере) закрыть небо с таким количеством ПВО сложно. Впрочем, в этой ситуации нужно учитывать как имеющиеся у немецких оружейников промышленные мощности, насколько быстро они могут производить новые комплексы (а Skynex, напомним, это сверхсовременное оружие, которое есть на вооружении только в ВСУ), так и возможность финансирования немецким правительством таких поставок.

Новые контракты на ПВО

Кстати, об операторах Skynex. В марте текущего года пресс-служба компании Rheinmetall заявила, что подписала очередной контракт на поставку этих систем ПВО. Какая именно страна договорилась с немцами о закупке "шахедобоек", в компании не сообщили.

Впрочем, в прессрелизе отмечалось, что поставки комплексов противовоздушной обороны будут происходить в течение 2025 года, а в комплекты будут входить и грузовики Rheinmetall HX, на которые и будут установлены сами системы.

Официально об успехах конкретно систем ПВО Skynex в борьбе с российскими дронами украинская сторона не сообщала. Но, во-первых, следует признать, что ударные беспилотники страны-агрессора — одна из самых любимых целей украинских защитников. Поэтому, вероятно, немецкие "шахедобойки" являются одним из самых успешных средств для противодействия дронам.

Европейцы и украинцы тренируются на россиянах

Кроме того, в мартовском прессрелизе Rheinmetall прямо отметила успешность подобного оружия в российско-украинской войне. Конкретно говорилось не о Skynex, а о самоходных артиллерийских установках Gepard, но главным в этом заявлении является то, что прекрасно себя показало 35-миллиметровое оружие, установленное и там, и там.

"Боеприпасы калибра 35 мм не подвергаются влиянию электронных средств противодействия при выстреле", — подчеркнули в немецкой компании, фактически подтвердив эффективность работы систем ПВО Skynex. Таким образом, украинская противовоздушная оборона фактически отплатила немецким производителям продемонстрировать своей успешной борьбой с дронами эффективность их разработок. Подтолкнув таким образом другие страны к подписанию контрактов с Rheinmetall.

Собственно говоря, именно это и подчеркивала в свое время украинская власть — давайте нам современное оружие, которое еще нигде не использовалось, а мы сделаем российские войска идеальными целями для проверки работы этого оружия в боевых условиях. Система ПВО Skynex стала одним из таких образцов.