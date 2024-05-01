Система ППО Skynex, шахедобійка для ЗСУ, замовлення для компанії Rheinmetall

Німецька система ППО Skynex. Фото: Rheinmetall

Відомий німецький виробник зброї Rheinmetall, який активно співпрацює з Україною, нарешті завершив передачу ЗСУ одного з ключових зразків військової техніки, системи протиповітряної оборони Skynex. Наскільки затрималися по дорозі до фронту ці системи, і як війна в Україні допомагає німецькому виробнику отримувати замовлення — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Що таке система Skynex

Німеччина, яка на початку повномасштабної війни занадто довго витримувала паузу, зараз активно допомагає Україні. В кінці квітня було оголошено про черговий пакет військової допомоги нашій державі. Однією із ключових позицій у списку військової техніки, яку німецькі партнери передають Збройним силам України, є система протиповітряної оборони Skynex.

Читайте також:

Не можна сказати, що ця система є якоюсь новинкою для українською армії. У січні поточного року Сили оборони України уже отримали один комплекс Skynex. Новини.LIVE тоді детально писали про особливості цієї зброї, тож зараз лише коротко нагадаємо.

Ця система ППО отримала промовисте прізвисько "шахедобійка" через те, що вона є дуже зручною, ефективною — і дешевою — у боротьбі саме із російськими дронами іранського виробництва. Скажімо, якщо один постріл із системи IRIS-T (ракети до якої також отримала Україна у квітневому німецькому пакеті) коштує від 300 до 500 тисяч євро, то вартість аналогічного пострілу Skynex — лише 4 тисячі євро.

Як бачимо, в умовах необхідності великої кількості систем протиповітряної оборони, оскільки Росія продовжує тероризувати українські міста та об’єкти критичної інфраструктури ударними безпілотниками, такі системи, як Skynex, є дуже корисними і вигідними.

Німці запізнилися

Втім, треба відзначити, що ситуація з ними розвивається не зовсім так, як очікувалося на початку переговорів України з Німеччиною, зокрема, тамтешньою компанією Rheinmetall. Так, у липні 2023 року пресслужба німецького концерну запевняла, що Збройні сили України отримають два комплекси Skynex до кінця року.

Фактично ж лише у січні до України доїхав лише один комплекс протиповітряної оборони. Друга система Skynex взагалі була відправлена тільки зараз, наприкінці квітня. За ці місяці, поки на фронт не прибула перша "шахедобійка", російським дронам вдалося досягти не однієї цілі, завершити успіхом не одну місію — успіхом, якого не було б, якби ЗСУ отримали комплекси від Rheinmetall вчасно, як і було обіцяно.

Крім того, два комплекси в умовах переходу бойових дій фактично до формату дронових атак — це дуже мало. Повністю (чи принаймні) закрити небо з такою кількістю ППО складно. Втім, у цій ситуації треба зважати як на наявні у німецьких зброярів промислові потужності, наскільки швидко вони можуть виробляти нові комплекси (а Skynex, нагадаємо, це надсучасна зброя, яка є на озброєнні лише у ЗСУ), так і на можливість фінансування німецьким урядом таких поставок.

Нові контракти на ППО

До речі, про операторів Skynex. У березні поточного року пресслужба компанії Rheinmetall заявила, що підписала черговий контракт на постачання цих систем ППО. Яка саме країна домовилася із німцями про закупівлю "шахедобійок", у компанії не повідомили.

Втім, у пресрелізі зазначалося, що постачання комплексів протиповітряної оборони відбуватиметься протягом 2025 року, а до комплектів входитимуть також і вантажівки Rheinmetall HX, на які й будуть встановлені самі системи.

Офіційно про успіхи конкретно систем ППО Skynex у боротьбі з російськими дронами українська сторона не повідомляла. Але, по-перше, варто визнати, що ударні безпілотники країни-агресора є однією із найулюбленіших цілей українських захисників. Тож, імовірно, німецькі "шахедобійки" є одним із найуспішніших засобів для протидії дронам.

Європейці і українці тренуються на росіянах

Крім того, у березневому пресрелізі Rheinmetall прямо зазначила про успішність подібної зброї в російсько-українській війні. Конкретно йшлося не про Skynex, а про самохідні артилерійські установки Gepard, але головним у цій заяві є те, що чудово себе показала 35-міліметрова зброя, встановлена і там, і там.

"Боєприпаси калібру 35 мм не піддаються впливу електронних засобів протидії під час пострілу", — наголосили у німецькій компанії, фактично підтвердивши ефективність роботи систем ППО Skynex. Таким чином, українська протиповітряна оборона фактично відплатила німецьким виробникам – продемонструвати своєю успішною боротьбою з дронами ефективність їхніх розробок. Підштовхнувши таким чином інші країни до підписання контрактів із Rheinmetall.

Власне кажучи, саме на цьому і наголошувала у свій час українська влада – давайте нам сучасну зброю, яка ще ніде не використовувалася, а ми зробимо російські війська ідеальними цілями для перевірки роботи цієї зброї у бойових умовах. Система ППО Skynex стала одним із таких зразків.