Завод Rheinmetall в Україні, деталі, терміни будівництва

Німецький завод Rheinmetall у Касселі. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Ні для кого не секрет, що успіх Збройних сил України у війні з російськими окупантами напряму залежить від кількості поставленої західними партнерами зброї. А процес постачання пов'язаний із низкою факторів, починаючи з політичного — простіше кажучи, дадуть чи не дадуть нам те чи інше озброєння. Але з'явився й інший варіант, про який ми поговоримо у сьогоднішньому матеріалі.

Що таке Rheinmetall для Європи і України

Німецький машинобудівний концерн Rheinmetall AG, штабквартира якого розташована у Дюссельдорфі, був заснований ще в кінці ХІХ століття. Історія взаємин цієї компанії із військовими замовленнями сягає ще часів Першої світової війни, але для нас важливо не це, а той беззаперечний факт, що Rheinmetall на цей момент є одним із найбільших виробників військової техніки та зброї не тільки у Німеччині, а і у всій Європі. І це має пряме відношення до України та війни, яка триває на нашій території.

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Ще у квітні 2022 року керівництво компанії запропонувало німецькому уряду передати ЗСУ одні з основних зразків військової техніки, яка виробляє Rheinmetall. Йшлося про бойові машини піхоти Marder та танки Leopard 1, які перебували на складах Rheinmetall. Тоді "світлофорна" коаліція відмовилася від такого кроку, але через кілька місяців політичне рішення було ухвалене — і на той момент, що важливо, у Rheinmetall уже працювали над відновленням Marder, щоправда, не для України, а для Греції, яка мала отримати ці БМП в обмін на радянську техніку, яку планували передати ЗСУ.

Згодом справа дійшла і до прямої передачі техніки компанії Rheinmetall Силам оборони України. Процес цей зайняв кілька місяців, власне кажучи, він досі триває. Так, кілька днів тому стало відомо, що німецький концерн придбав у бельгійської компанії 30 танків Leopard 1 для ЗСУ. Танки передадуть українській армії після ремонту та відновлення боєздатності цієї важкої бронетехніки.

Тож, по суті, великою мірою українська армія забезпечується потрібною для наступу зброєю цим потужним підприємством німецького військово-промислового комплексу. Але в Rheinmetall вирішили піти ще далі.

Завод в Україні. Уже не перший

У липні генеральний директор німецького збройового концерну Армін Паппергер у інтерв'ю американському телеканалу CNN зробив воістину сенсаційну заяву. Rheinmetall планує збудувати свій завод з виробництва військової техніки на території України – причому не колись у мирний час, а прямо під час нинішньої війни. Паппергер навіть конкретизував часові рамки — за його словами, український завод концерну буде готовий до роботи уже за 12 тижнів.

Гендиректор німецької компанії чітко пояснив логіку появи такого підприємства на території України тут і зараз. Воююча країна, за словами Паппергера, не може постійно залежати від рішень західних партнерів. Крім того — цього очільник RheinMetall не сказав, але цей висновок є цілком очевидним — ці рішення можуть у певний момент змінитися, з якихось політичних міркувань, і тоді станеться так, що ЗСУ залишаться без нової західної техніки. Саме тому Україні потрібне озброєння виготовлене на її території, яке буде постійно під рукою.

Власне кажучи, ця ідея не є новою. Так, раніше турецька компанія Baykar, виробник легендарних безпілотників Bayraktar, теж анонсувала будівництво свого підприємства в Україні. До речі, у тому ж місяці міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що процес будівництва турецького заводу розпочався.

Тож нічого унікального і особливого у рішенні Rheinmetall відкрити філію в Україні немає. Український військовий ринок зараз є важливим для європейського військово-промислового комплексу — який саме після початку постачання Україні західної зброї отримав нове дихання. Тож такий крок німецької компанії, яка під час російсько-української війни отримала додаткові замовлення і змушена була розгорнути додаткові потужності, є цілком логічним.

Де і коли запрацює німецьке підприємства в Україні

Як вже було сказано, український завод Rheinmetall має запрацювати уже поточного року, орієнтовно восени. Місце розташування нового підприємства зі зрозумілих причин (ракетні удари по території України залишаються головною загрозою для тилових регіонів воюючої країни) не розголошується. Зі слів Арміна Паппергера відомо лише про те, що завод Rheinmetall буде збудований у західній, найменш вразливій частині країни.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України коментують цю історію досить обтічно. Так, у відповіді на запит Новини.LIVE, у міністерстві зазначили, що " практичні кроки організації виробництва в Україні існуючих та розробки перспективних зразків бронетанкової техніки знаходяться в процесі опрацювання". Що треба розуміти, як – процес запущений, але до фіналу ще далеко.

Натомість у Мінстратегпромі наголосили, що співпраця із німецькою компанією розпочалася далеко не сьогодні і триває — але трохи в іншій царині. Нова державна компанія, яка постала на місці ліквідованого "Укроборонпрому", АТ "Українська оборонна промисловість", спільно з Rheinmetall займається питаннями ремонту та обслуговування уже наданої Збройним силам України військової техніки.

Отже, українці уже співпрацюють із дюссельдорфською компанією — і є усі підстави вважати, що проєкт "Завод Rheinmetall в Україні" буде доведений до кінця. Що у певний момент значно пришвидшить процес передачі нової військової техніки, зокрема, танків на фронт. Чи навіть після завершення нинішньої війни — для захисту кордонів від можливого нового вторгнення Російської Федерації.

Тож в будь-якому разі цей крок з боку Rheinmetall є позитивним для України. Не кажучи вже про майбутнє членство нашої країни в НАТО, однією зі складових якого є перехід на західну зброю. Коли вона почне виготовлятися прямо у нас, це пришвидшить і покращить не тільки військову, а й геополітичну ситуацію навколо українського майбутнього.