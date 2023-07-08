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"Слава каждому, кто воюет": Зеленский про 500 дней войны

8 июля 2023 09:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Слава каждому, кто воюет": Зеленский про 500 дней войны
Президент Украины Владимир Зеленский на острове Змеиный. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В 500-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину, Президент Владимир Зеленский посетил остров Змеиный. Украинский лидер поблагодарил каждого, кто воюет в Черном море.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

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Зеленский посетил остров Змеиный

Владимир Зеленский записал видеообращение на острове. В нем он выразил благодарность каждому, кто воевал за это место. 

В рамках своего визита, Президент почтил память героев, которые отдали свои жизни в битве за остров.

Президент подчеркнул, что маленький островок в Черном море является значительным свидетельством того, что Украина восстановит свой контроль над каждым участком своей территории.

"Слава каждому и каждой, кто сражается ради безопасности в нашем Черном море", — сказал Зеленский.

Освобождение Змеиного

В начале войны российские войска провели атаку на Змеиный остров с использованием ракетного крейсера "Москва". Они угрожали убийством украинским пограничникам, требуя сложить оружие и отключить радиолокационные системы. В этот день защитники Украины, которые сопротивлялись, были захвачены в плен, но перед этим один из них произнес запоминающуюся реплику: "Русский военный корабль, иди на...".

Тем не менее 30 июня 2022 года российские военные были вынуждены покинуть Змеиный остров. После очередного успешного наступления украинских сил, противник был вынужден спешно эвакуировать оставшиеся части гарнизона. Это событие привело к полному освобождению Одесской области от захватчиков со стороны Вооруженных сил Украины.

Напомним, что уже пятьсот дней продолжается полномасштабное вторжение России против Украины. Впрочем, Вооруженные силы Украины успешно противостоят противнику.

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