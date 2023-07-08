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"Слава кожному, хто воює": Зеленський про 500 днів війни

8 липня 2023 09:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Слава кожному, хто воює": Зеленський про 500 днів війни
Президент України Володимир Зеленський на острові Зміїний. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У 500-й день повномасштабного вторгнення РФ в Україну Президент Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний. Український лідер подякував кожному, хто воює у Чорному морі.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

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Зеленський відвідав острів Зміїний

Володимир Зеленський записав відеозвернення на острові. У ньому він висловив подяку кожному, хто воював за це місце.

У рамках свого візиту Президент вшанував пам'ять героїв, які віддали свої життя в битві за острів.

Президент підкреслив, що маленький острівець у Чорному морі є свідченням того, що Україна відновить свій контроль над кожною ділянкою своєї території.

"Слава кожному і кожній, хто воює заради безпеки в нашому Чорному морі", — сказав Зеленський.

Звільнення Зміїного

На початку війни російські війська провели атаку на Зміїний острів із використанням ракетного крейсера "Москва". Вони загрожували вбивством українським прикордонникам, вимагаючи скласти зброю та відключити радіолокаційні системи. Цього дня захисники України, які чинили опір, були захоплені в полон, але перед цим один з них виголосив репліку, що запам'ятовується: "Русский военный корабль, иди на...".

Проте 30 червня 2022 року російські військові були змушені залишити Зміїний острів. Після чергового успішного наступу українських сил, противник був змушений спішно евакуювати частини гарнізону, що залишилися. Ця подія спричинила повне звільнення Одеської області від загарбників з боку Збройних сил України.

Нагадаємо, що вже п'ятсот днів триває повномасштабне вторгнення Росії проти України. Втім, Збройні сили України успішно протистоять ворогові.

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