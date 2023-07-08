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500 дней большой войны: как все начиналось и самые большие успехи ВСУ

8 июля 2023 07:29
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
500 дней большой войны: как все начиналось и самые большие успехи ВСУ
Вооруженные силы Украины. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Уже пятьсот дней продолжается полномасштабное вторжение России против Украины. Впрочем, Вооруженные силы Украины успешно противостоят противнику.

Новини.LIVE рассказывает, как все начиналось для украинцев.

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Как все начиналось

В ночь на 24 февраля 2022 года украинцы проснулись от звуков страшных взрывов. С того момента, Украина оказалась в гуманитарном кризисе. Около 5,4 миллиона людей, включая взрослых и детей, были вынуждены оставить свои дома и поискать безопасное прибежище.

В этот же день Президент Украины Владимир Зеленский ввел в силу военное положение. Далее появилась первая информация о жертвах. Кроме того, в этот день в столице Украины впервые прозвучала сирена, которая оповещала о воздушной тревоге.

Успехи ВСУ

Несмотря на то, что РФ оккупировала многие населенные пункты Украины, украинские защитники смогли отбить свои города. Среди главных успехов ВСУ значится освобождение Змеиного острова, Херсона, Лиман, Святогорск, Изюм, Балаклея. По состоянию на сегодняшний день ВСУ продолжают бои за освобождение Бахмута.

Напомним, что украинские военные продолжают продвигаться на нескольких направлениях, в частности на Бахмутском. В Донецкой области российские оккупанты оказались в ловушке.

Также мы писали, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные силы Украины начали контрнаступление в прошлом месяце. Оно продолжается и обязательно будет успешным.

 

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