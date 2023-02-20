"Следует ожидать наступления": Зеленский заявил, что на этой неделе рф может достичь реванша
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе может состояться реванш россии. В ближайшие дни следует ожидать наступления.
Об этом сообщает издание Welt.
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"На этой неделе действительно может быть реванш россии, следует ожидать наступления. Соответственно возникает нервозность. Некоторые регионы Украины так живут с 2014 года. Но россияне уже не так мощны, как год назад — даже тогда у них не было ресурсов, чтобы оккупировать нашу страну. Сегодня они ослаблены, а мы стали сильнее. Более того, у них нет такой мотивации, как имеют наши солдаты. Мы воюем в своей стране, мы защищаем свои дома и семьи. Когда мы теряем, мы действительно теряем все: наши дома, членов нашей семьи, мы здесь живем", — сказал Зеленский.
Напомним, в течение последней недели Украина достигла ряда договоренностей с иностранными партнерами по привлечению рф к ответственности за агрессию против нашего государства. Все атаки против Украины, начиная с 2014 года, будут иметь для россии юридические последствия.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия уже начала новое наступление. По его словам, атаки рф уже происходят на нескольких направлениях.