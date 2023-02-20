"Слід очікувати наступу": Зеленський заявив, що цього тижня рф може досягти реваншу

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня може відбутися реванш росії. Найближчими днями слід чекати наступу.

Про це повідомляє видання Welt.

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"Цього тижня насправді може бути реванш Росії, слід очікувати наступу. Відповідно, виникає нервозність. Деякі регіони України так живуть з 2014 року. Але росіяни вже не такі потужні, як рік тому – навіть тоді у них не було ресурсів, щоб окупувати нашу країну. Сьогодні вони ослаблені, а ми стали сильнішими. Ба більше, вони не мають такої мотивації, як наші солдати. Ми воюємо у своїй країні, ми захищаємо свої домівки та родини. Коли ми втрачаємо, ми насправді втрачаємо все: наші домівки, членів нашої родини, ми тут живемо", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, протягом останнього тижня Україна досягла низки домовленостей з іноземними партнерами щодо притягнення росії до відповідальності за агресію проти нашої держави. Усі атаки проти України, починаючи з 2014 року, матимуть для росії юридичні наслідки.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія вже почала новий наступ. За його словами, атаки рф вже відбуваються на кількох напрямках.