Словакия рассматривает возможность предоставления Украине 10 своих истребителей МиГ-29

МиГ-29

Словакия рассматривает возможность предоставления Украине самолетов советского производства МиГ-29. Военные могут получить 10 истребителей.

Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь, передает Associated Press.

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"Мы больше никогда не будем использовать МиГи. Они не имеют для нас реальной ценности. Если мы отдадим их Украине, они могут помочь спасти их жизнь", — сказал Надь.

Причина, по которой Словакия больше не использует МиГ-29, заключается в нехватке запчастей и специалистов, способных обслуживать самолеты.

Всего в стране 11 истребителей, один из которых передадут словацкому музею.

Окончательное решение о передаче истребителей ожидается в течение нескольких дней или недель. Если Словакия согласится, она станет первым членом НАТО, который это сделает.

Напомним, Словакия уже поставила Украине восемь самоходных артиллерийских установок Zuzana 2, еще 16 изготавливаемых сейчас оплатили Германия, Норвегия и Дания. Также есть запрос от Украины о поставках дополнительных гаубиц.

Также мы писали, что словацкая компания, на 50% принадлежащая правительству, готова увеличить выпуск боеприпасов для Украины вдвое. Но для этого предприятию нужны инвестиции, чтобы модернизировать производство.

Надь заявлял, что Словакия может передать Украине советские танки Т-72, если союзники предложат замену.