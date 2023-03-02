Словаччина розглядає можливість надання Україні 10 своїх винищувачів МіГ-29
Словаччина розглядає можливість надання Україні літаків радянського виробництва МіГ-29. Військові можуть отримати 10 винищувачів.
Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, передає Associated Press.
-
"Як звучать Карпати": Філатов створив унікальний сингл Верховини у тревел-шоу Синельникових
-
Частина густонаселеного району Одеси залишилась без тепла: в чому причина
-
В росії вигадали чергову байку про "атаки ЗСУ": пишуть, що ДРГ на Брянщині обстріляла автівку і автобус
-
На березі японського острова Токуносіма знайшли ще одну металеву кулю невідомого походження
-
Британська розвідка назвала фактор, який завадить активним наступальним діям під Бахмутом до кінця березня
-
"Краще в діда не питати": Цибульська заспівала про скандал з Бобулом та попросилась на інтерв'ю
-
Віктор Осімхен та Харрі Кейн влітку можуть перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
Окупанти щодня втрачають на Луганському фронті свою новітню техніку та особовий склад, — Гайдай
-
СБУ затримала у Рівному іноземця, який шпигував за підрозділами ЗСУ
-
Місячний календар стрижок на березень 2023: коли не варто йти до перукаря — волосся буде знищене
Деталі
"Ми більше ніколи не будемо використовувати МіГи. Вони не мають для нас реальної цінності. Якщо ми віддамо їх Україні, вони можуть допомогти врятувати їхні життя", — сказав Надь.
Причина, через яку Словаччина більше не використовує МіГ-29, полягає у браку запчастин і фахівців, здатних обслуговувати літаки.
Загалом у країни є 11 винищувачів, один з яких передадуть словацькому музею.
Остаточне рішення щодо передачі винищувачів очікується протягом кількох днів або тижнів. Якщо Словаччина погодиться, вона стане першим членом НАТО, який це зробить.
Нагадаємо, Словаччина уже поставила Україні вісім самохідних артилерійських установок Zuzana 2, ще 16 одиниць, які зараз виготовляють, оплатили Німеччина, Норвегія та Данія. Також є запит від України про постачання додаткових гаубиць.
Також ми писали, що словацька компанія, яка на 50% належить уряду, готова збільшити випуск боєприпасів для України удвічі. Але для цього підприємству потрібні інвестиції, аби модернізувати виробництво.
Додамо, Надь заявляв, що Словаччина може передати Україні радянські танки Т-72, якщо союзники запропонують заміну.