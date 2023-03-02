Словаччина розглядає можливість надання Україні 10 своїх винищувачів МіГ-29

МіГ-29

Словаччина розглядає можливість надання Україні літаків радянського виробництва МіГ-29. Військові можуть отримати 10 винищувачів.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, передає Associated Press.

Деталі

"Ми більше ніколи не будемо використовувати МіГи. Вони не мають для нас реальної цінності. Якщо ми віддамо їх Україні, вони можуть допомогти врятувати їхні життя", — сказав Надь.

Причина, через яку Словаччина більше не використовує МіГ-29, полягає у браку запчастин і фахівців, здатних обслуговувати літаки.

Загалом у країни є 11 винищувачів, один з яких передадуть словацькому музею.

Остаточне рішення щодо передачі винищувачів очікується протягом кількох днів або тижнів. Якщо Словаччина погодиться, вона стане першим членом НАТО, який це зробить.

Нагадаємо, Словаччина уже поставила Україні вісім самохідних артилерійських установок Zuzana 2, ще 16 одиниць, які зараз виготовляють, оплатили Німеччина, Норвегія та Данія. Також є запит від України про постачання додаткових гаубиць.

Також ми писали, що словацька компанія, яка на 50% належить уряду, готова збільшити випуск боєприпасів для України удвічі. Але для цього підприємству потрібні інвестиції, аби модернізувати виробництво.

Додамо, Надь заявляв, що Словаччина може передати Україні радянські танки Т-72, якщо союзники запропонують заміну.