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Смерть Татарского стала переломным периодом войны рф против Украины, — Bloomberg

3 апреля 2023 18:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Владлен Татарский
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрыв бомбы, в результате которого погиб прокремлевский военный блогер, поддерживавший вторжение рф в Украину, является очередным поворотом в войне. Вероятно, она вступает в переломный период.

Об этом пишет Bloobmerg.

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Взрыв, в результате которого погиб Максим Фомин в Санкт-Петербурге, произошел в ресторане, связанном с основателем группы наемников "Вагнер" Пригожиным. Его войска уже несколько месяцев пытаются захватить город Бахмут.

У Владлена Татарского было более 570 000 подписчиков в Telegram. Он был среди тех, кто жестко критиковал военное руководство в Москве за неудачи на поле боя после зимы.

Другие националисты начали открыто жаловаться на то, что россия сталкивается с неизбежным военным поражением, в то время как Украина с помощью своих американских и европейских союзников накапливает силы и вооружение для предстоящего контрнаступления.

"Прорыв Украины в масштабах, подобных прошлогоднему, когда она отвоевала северную Харьковскую область и южный город Херсон, скорее всего, еще больше усилит напряженность между враждующими группировками в россии по ответственности за неудачную войну", — говорится в материале.

Поскольку 1 апреля россия приняла председательствовать на месяц в Совете Безопасности ООН, главный дипломатический форум мира остается в стороне от конфликта. Мирная инициатива Китая не приобретает популярность.

Когда в сентябре прошлого года российский диктатор владимир путин объявил, что рф аннексирует четыре украинских области, даже если она не контролирует их полностью, среди присутствующих в Кремле был счастливый Татарский.

"Мы победим всех, мы всех убьем, мы ограбим всех, кого нужно ограбить. Все будет так, как нам нравится", — заявлял Татарский.

Москва возложила ответственность за убийство военкора на Украину.

"Сейчас Украина готовится вернуть больше оккупированных территорий, путин - обвиняемый военный преступник, а Татарский мертв", — пишет издание.

Напомним, в воскресенье, 2 апреля, в одном из кафе в Петербурге (россия), в котором выступал российский пропагандист Владлен Татарский, раздался громкий взрыв

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