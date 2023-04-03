Смерть Татарського стала переломним періодом війни рф проти України, — Bloomberg

Владлен Татарський

Вибух бомби, в результаті якого загинув прокремлівський військовий блогер, який підтримував вторгнення рф в Україну, є черговим поворотом у війні. Ймовірно, вона вступає в переломний період.

Про це пише Bloobmerg.

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Вибух, в результаті якого загинув Максим Фомін у Санкт-Петербурзі, стався в ресторані, пов'язаному з засновником групи найманців "Вагнер" Пригожиним. Його війська вже кілька місяців намагаються захопити місто Бахмут.

Владлен Татарський мав понад 570 000 підписників у Telegram. Він був серед тих, хто жорстко критикував військове керівництво в Москві за постійні невдачі на полі бою після зими.

Інші націоналісти почали відкрито скаржитися на те, що рф стикається з неминучою військовою поразкою, в той час як Україна за допомогою своїх американських і європейських союзників накопичує сили і озброєння для майбутнього контрнаступу.

"Прорив України в масштабах, подібних до минулорічного, коли вона відвоювала північну Харківську область і південне місто Херсон, швидше за все, ще більше посилить напруженість між ворогуючими угрупованнями в росії щодо відповідальності за невдалу війну", — йдеться у матеріалі.

Оскільки 1 квітня росія перейняла головувати на місяць у Раді Безпеки ООН, головний дипломатичний форум світу залишається осторонь конфлікту. Мирна ініціатива Китаю не набуває популярності.

Коли у вересні минулого року російський диктатор володимир путін оголосив, що рф анексує чотири українські області, навіть якщо вона не контролює їх повністю, серед присутніх у Кремлі був радісний Татарський.

"Ми переможемо всіх, ми всіх вб’ємо, ми пограбуємо всіх, кого потрібно пограбувати. Все буде так, як нам подобається", — заявляв Татарський.

Москва поклала відповідальність за вбивство "воєнкора" на Україну.

"Зараз Україна готується повернути більше окупованих територій, путін є звинуваченим військовим злочинцем, а Татарський мертвий", — пише видання.

Нагадаємо, у неділю, 2 квітня, в одному із кафе в Петербурзі (росія), в якому виступав російський пропагандист Владлен Татарський, пролунав гучний вибух.