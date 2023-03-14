Снайперы рф в Киевской области издевались над ребенком и изнасиловали его мать, — Reuters

Российские оккупанты

Украина обвинила двух российских солдат в сексуальном насилии над четырехлетней девочкой и групповом изнасиловании ее матери под дулом пистолета на глазах отца. В материалах прокуратуры говорится, что это совершили военные рф 15-й отдельной мотострелковой бригады в четырех домах Броварского района в марте прошлого года.

Об этом сообщает Reuters.

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Минобороны рф не ответило на запрос о комментариях. Номера телефонов, по которым можно было связаться с бригадой, не работали. Два офицера Самарского гарнизона, в состав которого входит бригада, сказали, что не смогли предоставить контакты подразделения, а один из них сообщил, что они засекречены.

Согласно информации украинской прокуратуры, во время неудачной попытки рф захватить Киев после вторжения 24 февраля 2022 года, через несколько дней оккупанты вошли в Бровары. Они мародерствовали и применяли сексуальное насилие как тактику для терроризации населения.

"Они заранее выделили женщин, скоординировали их действия и роли", — заявили прокуроры.

Большинство российских зверств произошли 13 марта прошлого года, когда военные рф в состоянии алкогольного опьянения ворвались во двор дома, где проживала молодая семья.

Прокуроры рассказали, что оккупанты избили отца металлической кастрюлей и заставили встать на колени. Его жену изнасиловали. Один из россиян сказал четырехлетней девочке, что "сделает из нее женщину", прежде чем она стала жертвой насилия. К счастью, семья выжила. Прокуратура заявила, что расследует другие преступления в этом районе, включая убийства, совершенные в тот же период.

Правительство президента путина, заявляющее, что борется с поддерживаемыми Западом "неонацистами" в Украине, неоднократно отрицало обвинения в зверствах.

Оба солдата были снайперами в возрасте 32 и 28 лет. Один из оккупантов погиб, а младший — Евгений Чернокнижный — вернулся в рф.

"Когда Reuters позвонил по его номеру в онлайн-базах данных, человек, назвавшийся братом Чернокнижного, сообщил, что тот умер", — сообщает издание.

"Он умер. Вы никак не можете с ним связаться. Это все, что я могу сказать", — сказал мужчина.

Двое снайперов были среди шести подозреваемых в нападении в Броварах, которое, по словам прокуроров, является одним из самых масштабных расследований сексуального насилия со времен вторжения.

После вероятного нападения на девочку и ее родителей двое солдат вошли в дом пожилой пары по соседству, где избили их, а также изнасиловали 41-летнюю беременную женщину и 17-летнюю девушку.

В другом месте, где проживало несколько семей, российские оккупанты согнали всех на кухню и группой изнасиловали 15-летнюю девочку и ее мать.

В прокуратуре сообщили, что все жертвы выжили. В настоящее время они получают психологическую и медицинскую помощь.

Продолжается досудебное расследование о возможной роли высших должностных лиц в нападении в Броварах. Это дело добавляется к возрастающим обвинениям в систематическом сексуальном насилии со стороны российских солдат.

Генеральная прокуратура Украины заявляет, что расследует более 71 000 сообщений о военных преступлениях рф.

Напомним, сегодня утром, 14 марта, российские оккупанты осуществили ракетный обстрел центральной части Краматорска. Они попали в многоквартирный дом.