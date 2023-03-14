Окупанти обстріляли багатоквартирний будинок у Краматорську: одна людина загинула

Наслідки російського обстрілу

Сьогодні зранку, 14 березня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл центральної частини Краматорська. Вони влучили у багатоквартирний будинок.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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З-під завалів дістали чотирьох поранених. Один потерпілий помер у лікарні, ще трьом громадянам надано медичну допомогу.

Окупанти пошкодили перекриття та стіну одного з під’їздів. Внаслідок ракетного обстрілу потрощені вікна та балкони.

Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. Кількість постраждалих ще встановлюється.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти Донецької області. За минулу добу на території області загинуло троє мирних мешканців.

Також ми писали, що 13 березня, російські окупаційні війська обстріляли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню "Ураган" Авдіївку і Костянтинівку. Внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних.

Додамо, російські окупаційні війська обстріляли бригаду енергетиків у Херсонській області. Наразі відомо про одного пораненого.